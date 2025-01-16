معهد الرياض للتقنية يفتح باب التوظيف والتدريب لحملة الثانوية العامة من السعوديين

أعلن معهد الرياض للتقنية عن توفير فرص وظيفية وبرامج تدريبية مميزة لحملة شهادة الثانوية العامة من السعوديين. تهدف هذه المبادرة إلى تأهيل الشباب السعودي لسوق العمل من خلال برامج تدريب متخصصة تؤمن لهم وظائف مستقبلية في مجالات متعددة.

كتب محمد سعد – أعلنت معهد الرياض للتقنية عن فتح باب التقديم على الفصل الدراسي الثاني من دبلوم الالكتروميكانيكا، وذلك مع التوظيف المباشر والمكافآت الشهرية لخريجي الثانوية العامة.

ويجب على الشخص أن يكون سعودي الأصل والجنسية، وحاصل على الثانوية العامة أو ما يعادلها بمعدل 70%، مع ألا تقل درجة القدرات عن 60 درجة، بالإضافة لعدم تخطي الشخص سن الـ 23 وألا يكون موظف في القطاع العام أو الخاص مع ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية.

وذلك ويحصل الشخص من هذا البرنامج على مكافأة شهرية أثناء التدريب مع التوظيف المباشر والتأمين الطبي والتسجيل على التأمينات الاجتماعية.

ويمكن لأي شخص التقديم على ذلك البرنامج التدريبي من خلال طريقة إلكترونية عبر الموقع الإلكتروني التالي “من هنا“.

يُعد معهد الرياض للتقنية وجهة مثالية للشباب الطموحين الذين يسعون لبناء مستقبل مهني واعد. سارع بالتسجيل في البرامج المتاحة لضمان الاستفادة من هذه الفرصة المميزة.