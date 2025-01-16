عاجل: تطورات مفاجئة حول انتقال محمد صلاح إلى الهلال السعودي

في تطور مثير للجدل، ظهرت أنباء جديدة حول صفقة انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف نادي الهلال السعودي. وتُعد هذه الخطوة واحدة من أكثر الصفقات إثارة للاهتمام في عالم كرة القدم، حيث يترقب عشاق الساحرة المستديرة الإعلان الرسمي بشأنها وسط تقارير تتحدث عن شروط وتفاصيل الصفقة.

كتب محمد سعد – يترقب انتهاء عقد الدولي المصري “محمد صلاح” نجم ليفربول الإنجليزي الحالي بنهاية الموسم الحالي، وتوضح أغلب التقارير الصحفية اقتراب انتقاله إلى صفوف نادي الهلال السعودي.

وتظهر إدارة ليفربول تسعى نحو قطع الطريق أمام صندوق الاستثمارات السعودي في التعاقد مع النجم المصري “صلاح”، بالتالي سوف يقوم بالتعديل على عقده المقدم لنجمه ليكون موسمين بدلًا من موسم واحد.

كتب محمد سعد – وسيجعل فريق ليفربول اللاعب “محمد صلاح” يستلم ثاني أكثر راتب للاعب في أوروبا بالوقت الحالي بعد “مبابي”.

فقد بدأت فترة الانتقالات الشتوية داخل السعودية في الأول من يناير 2025، وتستمر حتى نهاية الشهر الحالي، وذلك وسط توقعات بميركاتو ناري في إطار الأسماء المطروحة للانتقال على الساحة الرياضية بالمملكة.

يبقى انتقال محمد صلاح إلى الهلال السعودي حديث الساعة، مع انتظار التأكيد الرسمي أو نفي الأخبار المتداولة. جماهير الكرة العالمية تتابع عن كثب هذه الصفقة التي قد تُغير خارطة كرة القدم الآسيوية.