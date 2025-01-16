السعودية تعلن منع نوع معين من الإنارة المنزلية: تعرف على السبب

في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة وترشيد استهلاك الطاقة، أعلنت الحكومة السعودية عن منع استخدام نوع محدد من الإنارة المنزلية. ويأتي هذا القرار ضمن الجهود المبذولة لتقليل المخاطر وتحسين كفاءة الطاقة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

كتب محمد سعد – تظهر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تؤكد على مدى التزامها بحماية المستهلك وضمان توافق المنتجات مع المعايير العالمية.

في سياق استراتيجية الهيئة الشاملة التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة في السعودية، وتعزيز ثقة المستهلك في المنتجات المتوفرة بالسوق المحلي، بالأخص في قطاع الإنارة الذي يعتبر محور مهم للتطوير المستدام بالمملكة.

من ضمن أحد المحاور الأساسية لجهود الهيئة يتمثل في وضع بطاقات كفاءة الطاقة على المنتجات المتداولة في الأسواق السعودية، وتُتيح هذه البطاقات معلومات دقيقة ومُبسطة بشأن كفاءة المنتج واستهلاكه للطاقة.

وتُعد هذه البطاقات جزء من منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الحد من استهلاك الطاقة والحفاظ على الموارد، ويكون هذا الأمر في سياق جهود الهيئة السعودية المستمرة لتحقيق أعلى مستويات الجودة وتعزيز سلامة المنتجات.

القرار يعكس التزام المملكة بتحقيق معايير السلامة وتوفير الطاقة للمجتمع. يُنصح الجميع بالاطلاع على تفاصيل القرار واختيار البدائل الآمنة والمستدامة.