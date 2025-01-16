تعليق مثير من خيمي: المشكلة ليست في المدرب يايسله بل في فريق الأهلي السعودي

في تصريح أثار جدلًا واسعًا، قدم الإعلامي الرياضي أحمد خيمي تعليقًا مثيرًا بشأن الانتقادات التي طالت مدرب الأهلي السعودي ماتياس يايسله. وأكد خيمي أن المشكلة لا تكمن في المدرب بقدر ما تعود إلى الفريق نفسه، مشيرًا إلى أن التحديات الحالية تتطلب وقفة حقيقية من إدارة النادي.

كتب محمد سعد – تعرض مدرب نادي الأهلي السعودي الألماني ماتياس يايسله لانتقادات كبيرة في الفترة الأخيرة وخاصًة بعد الخسارة بالأمس من نادي الخلود السعودي بهدف دون رد، قبل أن يخرج السيد حاتم خيمي وهو رئيس نادي الوحدة السعودي الأسبق ليؤكد إن مشكلة الأخضر لا تكمن من المدرب وذلك وقال عبر برنامج كورة:

“بن زكري يقدم عملا مثاليا مع الخلود، على الصعيدين النفسي والفني.. والفريق تحسن بشكل ملحوظ بعد التعاقد مع المدرب الجزائري، والفوز على الأهلي كان مستحقا”.

وتابع: “الأهلي مر بفترة من النتائج الإيجابية، سواء في الدوري أو بطولة آسيا، لكن الروح غابت عن الفريق، وأستغرب عدم وجود أي نشاط للنادي في فترة الانتقالات الحالية، الأهلي لا يمكنه المنافسة على لقب الدوري دون دكة.. الفريق يعتمد على 8 لاعبين، ومن المستحيل أنّ يقدموا نفس الأداء في جميع المباريات”.

ونهى الحديث وقال: “يايسله مدرب جيد جدا.. وحتى إن كانت لديه أخطاء، فهذا أمر طبيعي.. لكن المشكلة في عدم وجود لاعبين يستطيع الاعتماد عليهم، ولو درب الهلال سيحصد كل البطولات”.

تظل أزمة الأهلي السعودي موضوعًا ساخنًا بين جماهيره، ومع استمرار الجدل حول أداء الفريق، يبقى الحل في تكاتف الجهود لتجاوز هذه المرحلة وتحقيق تطلعات الجماهير.