المرور السعودي يعلن غرامة قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس

كتب محمد سعد – أصدرت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية تحذير عاجل من خطورة ارتكاب مخالفة عكس اتجاه السير، مؤكدة أن هذه المخالفة تشكل تهديد مباشر لحياة السائقين والمشاة على حد سواء.

وأوضحت الإدارة في بيان لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن من يقدم على قيادة مركبته عكس اتجاه السير سيتعرض لغرامة مالية كبيرة تتراوح بين 3000 و6000 ريال سعودي.