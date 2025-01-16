المرور السعودي يعلن غرامة قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس

أوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي تفاصيل العقوبات المتعلقة بقيادة المركبة بالاتجاه المعاكس. وأكدت أن هذه المخالفة تُعد من أخطر الانتهاكات التي تهدد سلامة مستخدمي الطرق، مما يستوجب فرض غرامات مالية كبيرة لضمان الالتزام بالقوانين المرورية.
كتب محمد سعد – أصدرت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية تحذير عاجل من خطورة ارتكاب مخالفة عكس اتجاه السير، مؤكدة أن هذه المخالفة تشكل تهديد مباشر لحياة السائقين والمشاة على حد سواء.
وأوضحت الإدارة في بيان لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن من يقدم على قيادة مركبته عكس اتجاه السير سيتعرض لغرامة مالية كبيرة تتراوح بين 3000 و6000 ريال سعودي.
ودعت الإدارة جميع السائقين إلى الالتزام بقواعد المرور والقيادة بحذر ومسؤولية، مشددة على ضرورة احترام إشارات المرور واللوحات الإرشادية، والابتعاد عن أي سلوكيات متهورة قد تعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.
الالتزام بقواعد المرور يسهم في حماية الأرواح وضمان سلامة الطرق. وتؤكد الإدارة العامة للمرور أهمية تجنب مثل هذه المخالفات لتفادي العقوبات وضمان قيادة آمنة.