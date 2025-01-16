تصريحات نارية من دونيس حول الاستعداد لمواجهة العروبة

أطلق المدرب اليوناني دونيس تصريحات قوية حول استعداد فريقه للمواجهة المرتقبة أمام فريق العروبة. وأكد دونيس ثقته في فريقه وخطة اللعب التي يعتمدها لتحقيق الفوز في هذه المباراة الحاسمة، مشددًا على أهمية التركيز والالتزام في الملعب لتحقيق نتيجة إيجابية.

كتب محمد سعد – أكد المدرب اليوناني لجورجيوس دونيس، المدير الفني لنادي الخليج، جاهزية فريقه لمواجهة نادي العروبة في الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن للمحترفين.

وفي تصريحات صحفية أكد دونيس أن المباراة المقبلة تحمل أهمية كبيرة للفريق، مشيراً إلى أن اللاعبين استفادوا من الأخطاء التي وقعوا فيها في المباراة السابقة وعازمون على تقديم أداء أفضل وتحسين مركز الفريق في جدول الترتيب.

وشدد دونيس على أهمية الاستمرار في العمل الجاد والتركيز على التفاصيل الصغيرة لتحقيق الفوز في المباراة والحصول على النقاط الثلاث، مؤكداً أن طموح الفريق هو المنافسة على المراكز المتقدمة في الدوري هذا الموسم.

وأوضح دونيس أن التحضيرات للمباراة تسير بشكل جيد وأن الفريق في حالة بدنية وذهنية جيدة، معرباً عن ثقته في قدرة اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية.

مواجهة العروبة تمثل اختبارًا حقيقيًا لطموحات الفريق تحت قيادة دونيس، وتبقى الجماهير على أمل تحقيق أداء مميز يعكس قوة واستعداد الفريق في المنافسات القادمة.