حساب المواطن يوضح إجراءات الزيارات الميدانية للتحقق من الأفراد المستقلين

أعلن برنامج حساب المواطن عن تفاصيل جديدة تتعلق بإجراءات الزيارات الميدانية للأفراد المستقلين. وتهدف هذه الخطوة إلى التحقق من استحقاق المستفيدين للدعم المالي، وضمان تطابق البيانات المقدمة مع الواقع الميداني وفقًا لشروط البرنامج.

كتب محمد سعد – أعلن برنامج حساب المواطن عن تفاصيل جديدة حول إجراءات التحقق الميداني التي يخضع لها المستفيدون المستقلون للتأكد من استحقاقهم للدعم المقدم.

ويمكن للمواطنين الاستفادة من هذه الخدمة بالاتباع بعض الخطوات، وتتضمن هذه الإجراءات الخطوات التالية:

يتم التواصل مع المستفيد بشكل مباشر لتحديد موعد مناسب للزيارة الميدانية.

يقوم الباحث الاجتماعي بزيارة منزل المستفيد للتأكد من صحة البيانات المقدمة ومراجعة أوضاعه المعيشية.

يتم تقييم أهلية المستفيد للدعم بناءً على المعلومات والبيانات التي تم جمعها خلال الزيارة.

يتم تحديث حالة الطلب في البوابة الإلكترونية سواء بالقبول أو الرفض بناءً على نتائج الزيارة.

وأكد البرنامج على أهمية تعاون المستفيدين في هذه العملية، حيث أن عدم التجاوب أو التعاون قد يؤثر على استمرارية الدعم

يؤكد برنامج حساب المواطن التزامه بالشفافية في تقديم الدعم المستحق، داعيًا الأفراد المستقلين إلى الالتزام بتقديم بيانات دقيقة لضمان استمرار الاستفادة من البرنامج.