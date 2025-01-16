المرور السعودي يرفع غرامة مخالفة قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس إلى 6 أضعاف

في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث، أعلنت الإدارة العامة للمرور السعودي عن رفع قيمة غرامة مخالفة قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس إلى 6 أضعاف الغرامة السابقة. القرار يأتي للحد من هذه المخالفة الخطيرة التي تشكل تهديدًا مباشرًا لأرواح مستخدمي الطرق.

كتب محمد سعد – نظرًا لأن الكثير من أصحاب المركبات لا يرتدعون إلا بفرض أشد العقوبات عليهم بالأخص لو كانت مالية؛ فإن الإدارة العامة للمرور السعودية قررت أن تتعامل معهم بالآلية الوحيدة المناسبة معهم من أجل منهم من ارتكاب المخالفات المرورية التي تتسبب في كوارث لا تُحمد عواقبها بالمرة.

هذا وقد تبين أن مخالفة قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس التي يقوم بها عدد كبير من أصحاب المركبات قد تقرر تغليظ عقوبتها المالية؛ ليصبح حدّها الأدنى 3000 ريال سعودي وأما الحدّ الأقصى فهو 6000 ريال.

جدير بالذكر هنا أن الغرامة السابقة لتلك المخالفة كان الحدّ الأدنى لها هو 500 ريال، مقابل 900 ريال للحدّ الأقصى.

تشدد الإدارة العامة للمرور على أهمية الالتزام بالقوانين المرورية، مؤكدة أن رفع قيمة الغرامات يهدف إلى الحفاظ على الأرواح وتعزيز ثقافة القيادة الآمنة.