تجديد جواز السفر السعودي: هل يمكن تفعيله عبر منصة أبشر؟

يتساءل العديد من المواطنين في السعودية عن إمكانية تفعيل جواز السفر الجديد بعد تجديده من خلال منصة أبشر الإلكترونية. وقد أكدت الجهات المختصة أن منصة أبشر توفر خدمات إلكترونية متعددة، بما في ذلك تفعيل الوثائق الرسمية، لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتوفير الوقت والجهد.

كتب محمد سعد – طُرحت العديد من الاستفسارات من المواطنين حيال إجراء تفعيل جواز السفر السعودي بعد إتمام خدمة التجديد؛ والتي جاء من بينها سؤال يدور حول إمكانية عمل التفعيل من خلال منصة أبشر.

إلا أن المديرية العامة للجوازات السعودية قد أكدت على أن هذا الإجراء غير متاح؛ حيث إن المستفيد يتوجب عليه الذهاب إلى أيٍ من إدارات الجوازات أو الفروع أو المنافذ الدولية بنفسه.

ومن ثم يجب عليه إحضار كلٍ من جواز السفر القديم من أجل فحصه، وكذلك جواز السفر الجديد من أجل تفعيله، وكل ذلك لا يشترط أن يتم حجز موعد لإتمامه.

تفعيل جواز السفر عبر منصة أبشر يُعد من الخدمات التي تعكس تطور النظام الرقمي في السعودية، مما يتيح للمواطنين إتمام الإجراءات بسهولة وسرعة، مع التأكيد على أهمية متابعة التعليمات الرسمية لضمان دقة