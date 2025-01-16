رئيس الخلود: “هدفنا مناطق الدفء” بعد الفوز النظيف على الراقي

أدلى رئيس نادي الخلود بتصريح قوي عقب الفوز النظيف الذي حققه فريقه على نادي الراقي، مؤكدًا أن هدف الفريق هو الوصول إلى “مناطق الدفء” في جدول الترتيب. وأشاد بأداء اللاعبين وروحهم القتالية التي كانت وراء هذا الانتصار المهم.

كتب محمد سعد – نتيجة لم تكن أبدًا بالحسبان لدى جمهور الراقي هي ما انتهت عليها مباراة الأمس بين الأهلي والخلود في الجولة الخامسة عشر من دوري روشن السعودي؛ حيث وقع الفريق في فخ الخسارة بهدف نظيف لصالح الخلود قام بتسجيله أليكس كولادو في الوقت بدل الضائع.

عقب تلك المباراة عقد مراسل برنامج دورينا غير لقاءً مع محمد الخليفة رئيس نادي الخلود الذي أدلى بتصريحات من العيار الثقيل؛ وهي ما جاءت في البداية عبارة عن إشادة قوية بالمدير الفني للفريق نور الدين بن زكري حيث قال عنه إنه مدرب غني عن التعريف.

ومن ثم انتقل إلى الكشف عن أهداف النادي ليقول إن التواجد في مناطق الدفء بالموسم الحالي هو الهدف، ويُذكر هنا أن الخلود يوجد في المركز الثاني عشر من ترتيب الأندية برصيد 16 نقطة.

يعكس تصريح رئيس الخلود طموح النادي في تحقيق الاستقرار وضمان البقاء في مراكز مريحة، مع مواصلة تقديم أداء مميز خلال المباريات المقبلة.