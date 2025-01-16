جوميز يواجه تحديًا صعبًا أمام الهلال السعودي اليوم في دوري روشن

في مباراة مرتقبة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، يستعد اللاعب جوميز لخوض مواجهة صعبة أمام فريق الهلال السعودي. هذه المباراة تحمل طابعًا خاصًا بالنظر إلى قوة الهلال وخبرة جوميز، مما يجعلها اختبارًا حقيقيًا لقدرات الطرفين على تحقيق نتيجة إيجابية.

كتب محمد سعد – يستضيف الهلال السعودي نظيره الفتح مساء اليوم الخميس في لقاء يٌقام على استاد الأمير فيصل بن فهد ” الملز” تحت مٌسمي المملكة أرينا ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر بالدوري السعودي، ويسعي البرتغالي جوزية جوميز ظهور فريقة بمستوي مميز خلال اللقاء المرتقب وتحسين أداء الفريق أمام بطل الدوري السعودي في النسخة الماضية.

جوميز يرغب في ظهور مميز أمام الهلال السعودي

يرغب البرتغالي جوزية جوميز ظهور الفريق السعودي بمستوي متميز خلال اللقاء المرتقب بهدف تحسين ترتيب الفريق سواء بالتعادل الإيجابي أو السلبي أو تحقيق مٌفاجأة بالفوز على الزعيم السعودي.

جوميز يخسر أول اللقاءات في بطولة دوري روشن السعودي

تلقي الفتح السعودي الخسارة الأولي أمام الهلال السعودي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في إطار الجولة الرابعه عشر بدوري روشن السعودي.

تشكيل الهلال السعودي المتوقع لمباراة الفتح

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: جواو كانسيلو، خاليدو كوليبالي، علي البليهي، رينان لودي

خط الوسط: محمد القحطاني، روبن نيفيز، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

خط الهجوم: مالكوم أوليفيرا، سالم الدوسري، ماركوس ليوناردو.

موعد مباراة الفتح والهلال السعودي في دوري روشن السعودي

من المقرر ان تبدأ مباراة الفتح والهلال مساء اليوم الخميس الموافق 16 من شهر يناير 2025، في تمام الساعه الخامسة والخمس مساءًا بتوقيت القاهرة ، والسادسة والخمس بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و السابعه والخمس بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تترقب جماهير الكرة السعودية هذه المواجهة المثيرة بين جوميز والهلال، والتي قد تحمل الكثير من المفاجآت والإثارة في إطار دوري روشن.