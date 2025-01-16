التشكيل المتوقع للهلال السعودي أمام الفتح في دوري روشن: مفاجآت منتظرة

يترقب عشاق الهلال السعودي مباراة الفريق المرتقبة أمام الفتح ضمن منافسات دوري روشن، وسط توقعات بتشكيلة مليئة بالمفاجآت من جانب المدير الفني. من المنتظر أن تشهد المباراة تغييرات تكتيكية وإشراك عناصر جديدة لتحقيق نتيجة إيجابية وتعزيز موقع الفريق في جدول الدوري.

كتب محمد سعد – استقر البرتغالي جورجي خيسوس مدرب الهلال السعودي ، عن التشكيل الذي يخوض به مباراة الفتح السعودي مساء اليوم على استاد الأمير فيصل بن فهد ” الملز” ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر بدوري روشن السعودي ، ويسعي الزعيم خلال لقاء الفتح توسيع الفارق مع اتحاد جدة، ليحتكر صدارة دوري روشن خلال الجولة القائمة.

ترتيب الهلال السعودي قبل مباراة الفتح

يدخل الهلال السعودي بدوافع قوية من أجل إزالة خسارة النمور بركلات الترجيح في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وحيث يعتلي الهلال السعودي صدارة ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 37 نقطة في جدول ترتيب دوري روشن لعب الزعيم حتي الآن أربعه عشر مباراة قبل لقاء الفتح ، حقق الفوز حتي الآن اثنا عشر لقاء وتعادل في في لقاء واحد ، وخسر في مباراة أيضًا ،ويمتلك 37 نقطة وينافس الزعيم اتحاد جدة على صدارة ترتيب الدوري.

تشكيل الهلال المتوقع لمباراة الفتح

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: جواو كانسيلو، خاليدو كوليبالي، علي البليهي، رينان لودي

خط الوسط: محمد القحطاني، روبن نيفيز، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

خط الهجوم: مالكوم أوليفيرا، سالم الدوسري، ماركوس ليوناردو.

موعد مباراة الهلال السعودي و الفتح في دوري ورشن السعودي

تبدأ مباراة الهلال السعودي و الفتح مساء اليوم الخميس الموافق 16 من شهر يناير 2024، في تمام الساعه الخامسة والخمس دقائق بتوقيت المملكة العربية السعودية ، والسادسة والخمس مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية ، والسابعه والخمس دقائق بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

التشكيلة المنتظرة للهلال أمام الفتح قد تحمل مفاجآت كبيرة تسهم في تحقيق الفوز، وتظل الأنظار متجهة نحو قرارات المدرب وخياراته التكتيكية التي ستؤثر على مجريات اللقاء.