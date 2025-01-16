معلق مباراة الهلال السعودي والفتح في دوري روشن: استعد لسماع اللقاء بصوت مميز

تتجه الأنظار نحو المباراة المرتقبة بين الهلال السعودي والفتح ضمن منافسات دوري روشن، ومعها يتساءل عشاق كرة القدم عن المعلق الذي سيضفي حماسًا على أحداث اللقاء. اختيار المعلق يلعب دورًا كبيرًا في زيادة متعة المشاهدة وإبراز تفاصيل المباراة.

كتب محمد سعد – يتشوق عشاق كرة القدم السعودية معرفة معلق معلق مباراة الهلال السعودي والفتح في اللقاء المرتقب معقل الزعيم على استاد المملكة أرينا ” الأمير فيصل بن فهد ” الملز” ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر بدوري روشن السعودي، حيث وفرت قناة أس سي الرياضية السعودية العديد من المعلقين ليتولي التعليق على أحداث المباراة.

تشكيل الهلال السعودي المتوقع لمباراة الفتح

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: جواو كانسيلو ــ علي البليهي – كاليدو كوليبالي ــ رينان لودي

خط الوسط: روبن نيفيز ــ سالم الدوسري ــ سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش

خط الهجوم: مالكوم ــ عبدالله الحمدان ــ ألكسندر ميتروفيتش

تشكيل الفتح المتوقع

حراسة المرمى: بيتر سابانوس

الدفاع: سعيد باعطية، مروان سعدان، ديناير، أحمد الجليدان

الوسط: نوح الموسي، سفيان بن دبكة، لوكاس زيلارايان، عثمان العثمان

الهجوم: عبدالله العنزي، دجانيني.

ويحل الفتح السعودي ضيفًا على الهلال السعودي، والزعيم يخشي مٌفاجات البرتغالي جوزية جوميز خلال اللقاء المرتقب في بطولة دوري روشن السعودي

موعد مباراة الهلال والفتح في دوري روشن السعودي

تبدأ مباراة الهلال والفتح مساء اليوم الخميس الموافق 16 من شهر يناير 2025، في تمام الساعه 5.5 مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و السادسة والخمس مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و السابعه والخمس بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال و الفتح

تذاع مباراة الفتح والهلال السعودي عبر قنوات أس سي الرياضية السعودية عبر البث الفضائي المشفر في منطقة الشرق الأوسط.

معلق مباراة الهلال والفتح

من المقرر ان يتولي مهمة التعليق على المباراة الهلال و الفتح مساء اليوم الخميس المعلق المخضرم فارس عوض ليكون معلقًا وواصفا على أحداث المباراة على قناة صوتية أولي وعلي قناة صوتية ثانية بتعليق أحمد النفيسة ، وعبد العزيز الزيد ، بينما فارق عوض على قناة شاهد VIP.

تُعد متابعة المباراة بصوت المعلق المختار تجربة مميزة لعشاق كرة القدم، حيث يعزز من حماسهم ويرافقهم في أجواء المنافسة المثيرة بين الهلال والفتح.