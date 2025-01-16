المواصفات المذهلة والمزايا الاستثنائية لسيارة بايك X7 موديل 2025

كشفت شركة بايك عن سيارة X7 موديل 2025، التي تجمع بين التصميم العصري والأداء المتميز، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لعشاق السيارات. تتميز السيارة بمجموعة من المواصفات المتطورة التي تشمل أحدث تقنيات القيادة والسلامة، فضلًا عن المساحة الرحبة والتصميم الداخلي الفاخر.

كتب محمد سعد – سيارة بايك X7 موديل 2025 ..من السيارات المميزة التي تمتلك العديد من المزايا التقنية والأمنية المتطورة، مما يجعلها خيارًا متميزًا في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)…ونستعرض معكم مواصفات سيارة بايك X7 موديل 2025..كالتالي لزذعه بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة :

مواصفات سيارة بايك X7 موديل 2025

تمتلك سيارة بايك X7 موديل 2025مواصفات هائلة ،كالتالي:

زُودت سيارات بايك X7 موديل 2025 بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 185 حصانًا، مع عزم دوران أقصى يصل إلى 305 نيوتن/متر.

يأتي المحرك متصلًا بناقل حركة سباعي السرعات، مما يضمن أداءً قويًا وكفاءة عالية أثناء القيادة.

مميزات سيارة بايك X7 موديل 2025

تتميزسيارة بايك X7 موديل 2025 بمزايا كبيرة منها:

وسائد هواء أمامية وجانبية

فرامل مانعة للانغلاق ABS

توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD

برنامج ثبات إلكتروني ESP

فرامل يد كهربائية EPB

مساعد فرامل إلكتروني EBA

نظام التحكم في الجر TCS

نظام ثبات على المرتفعات HHC

نظام تحكم عند نزول المنحدرات HDC

خاصية التعليق التلقائي Auto Hold

سيارة بايك X7 موديل 2025 تقدم تجربة قيادة استثنائية تلبي جميع تطلعاتك، مع مزيج من الفخامة والأداء العالي. إنها الخيار الأمثل لكل من يبحث عن الابتكار والراحة في سيارة واحدة.