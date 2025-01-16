عروض مذهلة وخصومات ضخمة من هايبر بنده السعودية على الهواتف والأجهزة الكهربائية

أعلنت هايبر بنده السعودية عن عروض خيالية وخصومات مميزة تشمل مجموعة واسعة من الهواتف الذكية والأجهزة الكهربائية. اغتنموا هذه الفرصة الذهبية لتحديث أجهزتكم والاستفادة من الأسعار المخفضة والعروض المذهلة التي تناسب الجميع.

كتب محمد سعد – كشفت سلسلة هايبر بنده السعودية عن أحدث عروضها الأسبوعية من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، حيث أعلنت عن خصومات مميزة تشمل الأجهزة الكهربائية، الأدوات المنزلية، مستلزمات المطبخ، الشاشات الذكية، ومجموعة مختارة من الهواتف المحمولة في هذا المقال، سوف نسلط الضوء على أبرز المنتجات المتوفرة ضمن العروض وأسعارها بعد الخصومات المطبقة حسظخخ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

أبرزعروض بنده الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية والمنزلية

تقدم سلسلة هايبر بنده مجموعة رائعة من العروض الأسبوعية على مستلزمات المطبخ والأجهزة الكهربائية والمنزلية بأسعار تنافسية، إليكم أبرز ما يتضمنه العرض:

مايكروويف ديجيتال برايم يتميز بقوة 1100 واط وسعة 20 لتر، متوفر بسعر مخفض 179 ريال سعودي.

موقد كهربائي بشعلة واحدة برايم عملي وسهل الاستخدام، بقوة 1500 واط، وسعره فقط 49 ريال.

قلاية هوائية فيليبس بسعة 6 لترات لتحضير وجبات صحية وبأقل مجهود، متاحة بسعر 339 ريال.

خلاط يدوي مولينكس مع قطاعة صغيرة بقوة 800 واط، خيار مثالي للمطابخ العصرية، بسعر 219 ريال.

عصارة كينوود قوية وعملية بقوة 800 واط، متوفرة بسعر 299 ريال.

ثلاجة كلاس برو كبيرة الحجم بطول 12.9 قدم، تأتي بسعر مغرٍ 1849 ريال.

مكنسة كهربائية برايم بسعة كبيرة تصل إلى 25 لتر وقوة 2000 واط، بسعر 179 ريال.

مكواة بخار سينكور بقوة 2200 واط للحصول على نتائج مثالية، وسعرها فقط 59 ريال.

أحدث عروض بنده على الجوالات والشاشات الذكية

تقدم سلسلة هايبر بنده مجموعة رائعة من العروض على الجوالات والشاشات الذكية، التي تجمع بين المواصفات القوية والأسعار الجذابة، إليكم أبرز العروض المتوفرة:

تلفزيون ذكي سكاي وورث مع دقة عرض 4K UHD وحجم 50 بوصة، بسعر 1399 ريال سعودي. شاشة سامسونج ذكية تدعم دقة صورة فور كي بحجم 65 بوصة، متوفرة الآن بسعر 2399 ريال سعودي. شاشة سكاي وورث 60 بوصة تتميز بجودة 4K ودعم مداخل HDMI، وسعرها بعد الخصم 1479 ريال سعودي. جوال آيفون 16 برو بشاشة 6.3 بوصة، كاميرا 48 ميجا بيكسل، مع مساحة تخزين 128 جيجا ودعم لشبكات 5G، متاح بسعر 4599 ريال سعودي. جوال إنفينكس سمارت 9 مع شاشة 6.67 بوصة، 128 جيجا تخزين و4 جيجا رام، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير، متوفر بسعر 309 ريال سعودي.

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