أسعار ومواصفات شيفروليه جرووف 2025: سيارة مذهلة في السعودية

كشفت شركة شيفروليه عن سيارتها الجديدة جرووف 2025، التي تجمع بين التصميم العصري والأداء المتميز. تأتي السيارة بمواصفات مذهلة تشمل تقنيات متطورة، كفاءة عالية في استهلاك الوقود، ومساحة داخلية رحبة. بالإضافة إلى ذلك، تقدم شيفروليه جرووف بأسعار تنافسية تجعلها خيارًا مثاليًا للعائلات والأفراد الباحثين عن الجودة والراحة.

كتب محمد سعد – تعتبر سيارة شيفروليه جرووف 2025 من أفضل الخيارات العائلية بفضل تصميمها العصري والمواصفات الفخمة ظرللث بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

في السعودية، تقدم السيارة أداءً متميزًا مع تقنيات حديثة لتلبية احتياجات العائلات، من حيث الراحة والأمان.

تعرف على سعر السيارة في السوق السعودي والمواصفات التي تجعلها الاختيار المثالي.

توفرت سيارة شيفروليه جرووف 2025 الآن في الأسواق السعودية وذلك لدى الوكيل المعتمد للعلامة الأمريكية في المملكة شركة الجميح للسيارات، وهذه السيارة تعتبر من فئة الكروس أوفر العائلية وتوفرت بطرازين وهما LT التي تعتبر الأقل تجهيزا وفئة Premier والتي تعتبر الأعلى تجهيزا، وسنعرفكم على أسعار هذا الموديل وأبرز مواصفاته الداخلية والخارجية والتقنية والمحرك مع العلم أن هذه السيارة جاءت مع ضمان خمس سنوات أو 150,000 كيلو متر أيهما أسبق .

ما قلنا تتوفر هذه السيارة بنسختين وأسعارها شاملة قيمة الضريبة المضافة تبلغ ما يلي:

اسم الفئة شيفروليه جرووف 2025 LT شيفروليه جرووف 2025 Premier سعر السيارة 60,700 ريال سعودي 68,500 ريال سعودي

مواصفات السيارة الداخلية والخارجية:

سنعرفكم على المواصفات التي تشملها هذه الطرازات، وهي كالتالي:

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اسم الفئة المواصفات الداخلية المواصفات الخارجية جرووف 2025 LT فرشت مقاعد هذه السيارة‭ ‬بقماش‭ ‬أسود

المقاعد الخلفية لهذه السيارة مقسمة بنسبة 40/60.

مقعد الراكب الأمامي لهذه السيارة قابل للتعديل يدويا بـ 4 جهات.

مقعد السائق لهذه السيارة قابل للتعديل كهربائيا لـ 4 جهات و للتعديل يدويا لعدد 2 جهات.

مقبض ناقل الحركة في هذه السيارة منجد بالجلد مع الكروم جنوط السيارة هذه مقاسها 16 بوصة مطلية بالفضي اللامع.

مقابض الأبواب لهذه الفئة بلون الهيكل مع شريط فضي رمادي غير لامع.

لدى هذه الفئة جناح خلفي.

لدى هذه الفئة مصابيح led للقيادة النهارية.

لدى هذه الفئة مصابيح أمامية من الهالوجين.

يوجد في هذه الفئة خاصية المصباح الذي يستخدم في التوقف عند المرتفع.

يوجد في هذه الفئة لوح سقفي.

يوجد ماسحات زجاج أمامية مع خلفية زودت بنظام الغسيل. جرووف 2025 Premier فُرشت مقاعد هذه السيارة‭ ‬بقماش‭ ‬أسود‭ ‬مع‭ ‬درزات‭ ‬بلون‭ ‬الأحمر

قسمت هذه المقاعد الخلفية للسيارة بنسبة 40/60.

المقعد الأمامي للراكب في هذه الفئة قابل للتعديل يدويا بـ 4 جهات.

مقعد السائق لهذه السيارة قابل للتعديل كهربائيا لـ 4 جهات و للتعديل يدويا لعدد 2 جهات.

عجلة القيادة لهذه السيارة منجدة بالجلد مع درزات حمراء.

مقبض ناقل الحركة في هذه السيارة تم تنجيده بالجلد مع الكروم. جنوط السيارة هذه مقاسها 16 بوصة بوجه مشغول بلونين.

مقابض الأبواب لهذه الفئة بلون الهيكل مع شريط كروم.

لدى هذه الفئة أيضا جناح خلفي.

لدى هذه الفئة أيضا مصابيح led للقيادة النهارية.

لدى هذه الفئة مصابيح أمامية led.

يوجد مصباح يستخدم في التوقف المرتفع.

يوجد في هذه الفئة فتحة سقف بانورامية.

يوجد في هذه الفئة أيضا لوح سقفي.

متوفر في هذه الفئة ماسحات زجاج أمامية مع خلفية زودت بنظام الغسيل.

مزايا الأمن والسلامة لهذه السيارة:

اشتركت الفئتين من هذا الموديل بهذه المزايا:

تتوفر في هذا الموديل عدد 4 وسائد هوائية.

يوجد أيضا في هذه الفئات ميزة الفرامل للركن اليدوي.

يوجد في الطرازين أيضا حساسات خلفية تساعد السائق في ركن السيارة.

متوفر في هذه السيارة ميزة نظام منع الحركة والأنذار ضد السرقة.

يوجد في هذه السيارة أيضا كاميرا للرؤية الخلفية.

هذا الموديل جاء بمحرك واحد للنسختين ومواصفاته تشمل ما يلي:

سعة المحرك 1,5 لتر بنزين. القوى الأقصى 94 حصان عند 5500 دورة في الدقيقة. العزم الأقصى 147 نانو متر عند 3600 دورة في الدقيقة. استهلاك الوقود 15,9 كيلو متر باللتر الواحد. سعة خزان الوقود 45 لتر

إذا كنت تبحث عن سيارة تجمع بين الأناقة والأداء العالي لعائلتك، فإن شيفروليه جرووف 2025 تقدم لك كل ما تحتاجه بأسعار منافسة في السعودية.

تعتبر سيارة شيفروليه جرووف 2025 من أفضل الخيارات العائلية بفضل تصميمها العصري والمواصفات الفخمة.

في السعودية، تقدم السيارة أداءً متميزًا مع تقنيات حديثة لتلبية احتياجات العائلات، من حيث الراحة والأمان.

تعرف على سعر السيارة في السوق السعودي والمواصفات التي تجعلها الاختيار المثالي.

توفرت سيارة شيفروليه جرووف 2025 الآن في الأسواق السعودية وذلك لدى الوكيل المعتمد للعلامة الأمريكية في المملكة شركة الجميح للسيارات، وهذه السيارة تعتبر من فئة الكروس أوفر العائلية وتوفرت بطرازين وهما LT التي تعتبر الأقل تجهيزا وفئة Premier والتي تعتبر الأعلى تجهيزا، وسنعرفكم على أسعار هذا الموديل وأبرز مواصفاته الداخلية والخارجية والتقنية والمحرك مع العلم أن هذه السيارة جاءت مع ضمان خمس سنوات أو 150,000 كيلو متر أيهما أسبق .

ما قلنا تتوفر هذه السيارة بنسختين وأسعارها شاملة قيمة الضريبة المضافة تبلغ ما يلي:

اسم الفئة شيفروليه جرووف 2025 LT شيفروليه جرووف 2025 Premier سعر السيارة 60,700 ريال سعودي 68,500 ريال سعودي

مواصفات السيارة الداخلية والخارجية:

سنعرفكم على المواصفات التي تشملها هذه الطرازات، وهي كالتالي:

إذا كنت تبحث عن سيارة تجمع بين الأداء المتميز والسعر المناسب، فإن شيفروليه جرووف 2025 هي الخيار الأمثل. اكتشف تجربة قيادة استثنائية مع هذه السيارة المميزة المتوفرة الآن في السوق السعودي.