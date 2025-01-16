خالد العيسى يصدر قرارًا مفاجئًا بعد الخسارة غير المتوقعة أمام الخلود

في أعقاب الخسارة المفاجئة لفريقه أمام نادي الخلود، أعلن خالد العيسى عن قرار مفاجئ أثار تفاعل الجماهير والمتابعين. تأتي هذه الخطوة كاستجابة سريعة للتراجع غير المتوقع في الأداء، وتعكس حرص العيسى على تصحيح المسار والعودة بقوة في المنافسات المقبلة.

كتب محمد سعد – تعرض النادي الأهلي لهزيمة مؤلمة جديدة في البطولات المحلية بخسارته مباراة مهمة أمام الخلود بهدف نظيف، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ونجح فريق الخلود في تحقيق مفاجأة كبيرة أمام جماهيره، بتسجيله هدفاً قاتلاً في الثواني الأخيرة من المباراة، مما عمّق جراح النادي الأهلي الذي يواجه صعوبات واضحة في المنافسة على الألقاب المحلية هذا الموسم.

وحمّلت جماهير الأهلي المسؤولية لإدارة النادي، وعلى رأسها الدكتور خالد العيسى، الذي كان قد وعدهم قبل أسابيع بإتمام صفقتين أجنبيتين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

في هذا السياق، كشف مصدر إداري داخل الأهلي أن الدكتور خالد العيسى يشعر بعدم الرضا عن الوضع الحالي للنادي، حيث يفكر جدياً في الاستقالة إذا لم يتمكن الأهلي من إبرام أي صفقات خلال هذا الشهر.

وأوضحت المصادر ذاتها أن العيسى يعاني من إحباط شديد بسبب تعقيدات خارجة عن نطاق صلاحياته الإدارية، مما زاد من صعوبة تنفيذ وعوده السابقة.

من جهة أخرى، طالب ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق، إدارة النادي بضرورة تدعيم الفريق بلاعب أجنبي يشغل مركز الجناح الأيسر، لتعزيز الخط الأمامي وتوسيع الخيارات التكتيكية.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي يعاني من ضائقة مالية متزايدة في الفترة الأخيرة، ما يؤثر بشكل كبير على قدرته على التعاقد مع لاعبين مؤثرين في سوق الانتقالات.

يبقى القرار المفاجئ من خالد العيسى نقطة تحول قد تسهم في إعادة الفريق إلى مسار الانتصارات، وسط ترقب الجماهير لنتائج هذه الخطوة على الأداء المستقبلي.