النصر يثير الجدل بقرار مفاجئ قبل ساعات من مواجهة التعاون

أثار نادي النصر السعودي استياء جماهيره بعد إعلان قرار مفاجئ قبل ساعات من المباراة المرتقبة أمام التعاون ضمن منافسات الدوري السعودي. القرار جاء ليزيد من حدة التوتر بين الجماهير والإدارة وسط تساؤلات حول تأثيره على أداء الفريق في اللقاء المهم.

كتب محمد سعد – أثار نادي النصر جدلاً واسعاً بين جماهيره بعد قرار جريء اتخذته الإدارة الفنية قبل ساعات من مواجهته المرتقبة أمام التعاون ضمن الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

يستعد النصر لمواجهة التعاون على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، في لقاء مهم للطرفين، حيث يسعى كل فريق للحصول على النقاط الثلاث لتعزيز موقعه في جدول الترتيب.

يدخل النصر اللقاء محتلاً المركز الثالث برصيد 28 نقطة، جمعها من 8 انتصارات، و4 تعادلات، وهزيمتين فقط.

وفي بيان رسمي، كشف النصر عن قائمة اللاعبين المشاركين في المباراة، والتي ضمت معظم اللاعبين الأجانب، باستثناء النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، ما أثار علامات استفهام بين الجماهير.

وأكدت مصادرنا أن المدرب استبعد تاليسكا رغم جاهزيته البدنية وقدرته على المشاركة بشكل أساسي، مما أثار استياء جمهور الفريق.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة النصر ترغب في الاستغناء عن خدمات اللاعب لصالح نادي فنربخشة التركي، وهو ما أثار غضب الجماهير التي تعتبره أحد الركائز الأساسية والمؤثرة في أداء الفريق.

على الجانب الآخر، يدخل التعاون المباراة وهو في المركز الثامن برصيد 21 نقطة، بعد أن حقق 6 انتصارات، وتعادل في 3 مباريات، وتلقى 5 هزائم.

الجماهير النصراوية تنتظر بفارغ الصبر نتيجة مواجهة التعاون، مع آمال بأن يكون القرار الأخير خطوة مدروسة تعزز من حظوظ الفريق، رغم الجدل الذي أثاره.