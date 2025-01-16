“اطردوه فاشل!”.. عطيف يوجه رسالة حادة للأهلي بعد الهزيمة

أطلق اللاعب السابق وصاحب التصريحات الجريئة، عطيف، طلبًا مثيرًا للجدل عقب الهزيمة التي تعرض لها فريق الأهلي. حيث دعا الإدارة لاتخاذ قرار حاسم بشأن أحد عناصر الفريق، واصفًا أداءه بالفشل، وهو ما أثار ردود فعل واسعة بين الجماهير والمحللين الرياضيين.

أكتب محمد سعد – عرب أحمد عطيف، النجم السابق لنادي الشباب، عن استيائه من الوضع الحالي للنادي الأهلي بعد سلسلة النتائج السلبية التي حققها في البطولات المحلية.

وجاء ذلك عقب فوز نادي الخلود على ضيفه الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقال عطيف في تصريحاته لبرنامج “دورينا غير”: “الأهلي يمتلك جميع الأدوات اللازمة لتحقيق الانتصارات، يضم أسماء لامعة وعلى مستوى عالٍ، إلا أنه يفتقد لوجود استراتيجية واضحة يقودها المدرب يايسله”.

وأضاف: “إذا قامت إدارة الأهلي بتغيير المدرب، فإن المدرب الجديد سيكون قادراً على إدارة النجوم الكبيرة في الفريق والمنافسة بقوة على لقب الدوري. لذلك، أرجو من الإدارة اتخاذ قرار الإقالة بأسرع وقت ممكن”.

واختتم عطيف حديثه قائلاً: “المباراة القادمة ستكون ضد الاتفاق، ومدربهم جيرارد يواجه ظروفاً مشابهة لما يمر به يايسله. الفوز الذي حققه الاتفاق على ضمك لا يعدو كونه ظاهرة عابرة. للأسف، جميع الفرق تطورت باستثناء الاتفاق والأهلي”.

واختتم عطيف تصريحاته بقوله: “أعتقد أن مواجهة الأهلي ضد الاتفاق ستنتهي بالتعادل، نظراً لأن المدربين لا يملكان حلولاً فنية تذكر”.

تصريحات عطيف تعكس حجم الغضب من أداء الأهلي في المباراة الأخيرة، وتسلط الضوء على مطالب الجماهير والإعلام باتخاذ قرارات حاسمة لتحسين الأداء.