هيئة التقاعد العامة بالعراق تعلن قرارًا عاجلًا بشأن رواتب المتقاعدين لعام 1446

أعلنت هيئة التقاعد العامة في العراق عن قرار عاجل يخص رواتب المتقاعدين للعام 1446 هـ. وجاء هذا الإعلان في إطار جهود الهيئة لتحسين نظام صرف الرواتب وضمان وصولها في الوقت المحدد. القرار أثار تفاعلًا كبيرًا بين المتقاعدين وسط ترقب لتفاصيل إضافية حول هذه الخطوة.

كتب محمد سعد – كشفت هيئة التقاعد عن خبر عاجل هيئة التقاعد العامة بالعراق يخص رواتب المتقاعدين 1446 بشأن وقف الخصومات وايضا المستقطعات من الرواتب، إلى جانب إعادة المبالغ المستقطعة منها إلى المستفيدين، كما أوضحت الهيئة أنها تباشر بنفسها إرسال التفاصيل إلى الجهات المعنية، استعدادا لعملية إيداعها في حسابات المتقاعدين ويتم صرفها من خلال بطاقات الدفع الإلكتروني، واليوم سوف نكشف لكم عن مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

رواتب المتقاعدين

صرح مصدر مسؤول في هيئة التقاعد، في حوار صحفي لوكالة الأنباء العراقية، سوف يتم العمل وفق قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2025، والذي ينص على استثناء المتقاعدين في العراق من تطبيق القرار رقم 24888 لسنة 2024، والذي ينص على استقطاع نسبة تصل إلى 1٪ من رواتبهم التقاعدية وذلك لدعم غزة ولبنان، كما أكد المصدر عودة جميع الاستقطاعات خلال الفترة الماضية بأثر رجعي بدءا من أول كانون الأول 2024، إلى جانب إعادة جميع المبالغ المقتطعة إلى المتقاعدين، كما سيتم صرف هذه المبالغ المستقطعة عن شهر كانون الأول 2024 وأيضا شهر كانون الثاني 2025، وسوف يتم إرسال البيانات المالية لهذه الاستقطاعات إلى جميع المصارف المختصة، لتسهيل إيداعها في حسابات المستحقين، وصرفها من خلال بطاقات الدفع الإلكتروني لهم.

إعفاء المتقاعدين من استقطاع نسبة 1%

أصدر مجلس الوزراء في العراق قرار ينص على إعفاء المتقاعدين العراقيين من استقطاع مبلغ من رواتبهم تصل نسبته إلى 1% من الرواتب، مع إعادة هذه المبالغ المقتطعة إلى المستحقين بأثر رجعي اعتبارا من 24 نوفمبر الماضي 2024، وذلك في إطار استجابة الحكومة العراقية للمطالب الشعبية، وقد لاقى هذا القرار استحسان جميع المتقاعدين حيث اعتبروه تحقيقا لمطالبهم المشروعة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي يواجهونها، كما تعددت الدعوات من الجهات الحقوقية والبرلمانية لإلغاء هذه الاستقطاعات.

هيئة التقاعد العامة تؤكد حرصها على تلبية احتياجات المتقاعدين وتحقيق الاستقرار المالي لهم، داعية الجميع لمتابعة الإعلانات الرسمية لضمان الحصول على المعلومات الدقيقة.