الخطوط الجوية الجزائرية تقدم خصومات تصل إلى 50% حتى شهر رمضان

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية عن عروض مذهلة تشمل خصومات تصل إلى 50% على جميع رحلاتها. تأتي هذه العروض كفرصة ذهبية للمسافرين للاستفادة من الأسعار المخفضة قبل حلول شهر رمضان القادم، مما يجعل السفر أكثر توفيرًا وسهولة للجميع.

كتب محمد سعد – عروض الخطوط الجوية الجزائرية خصومات 50 % حتي شهر رمضان القادم، أعلن حمزة بن حمودة، الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، عن إطلاق عرض خاص بمناسبة موسم الاصطياف 2025 تحت مسمى “عطلة”، والذي يتضمن تخفيضات تصل إلى 60% على تذاكر الرحلات الداخلية والدولية، يهدف العرض إلى تقديم خيارات سفر بأسعار تنافسية للركاب، كما أعلنت الشركة عن عرض آخر بمناسبة شهر رمضان 2025، يتضمن تخفيضات بنسبة 50% على التذاكر الاقتصادية للرحلات الدولية.

عروض الخطوط الجوية الجزائرية

وفقا للبيان الرسمي الصادر عن الشركة، فإن التخفيضات تشمل الرحلات الدولية بشكل رئيسي وتستهدف الركاب في الدرجة الاقتصادية، على أن يكون الحجز متاحا في الفترة من 15 يناير إلى 15 فبراير 2025، بينما تمتد فترة السفر من 25 فبراير إلى 30 مارس 2025.

وفي إطار حرصها على تعزيز الروابط العائلية والاجتماعية خلال شهر رمضان، تسعى الخطوط الجوية الجزائرية إلى تقديم هذا العرض المميز بأسعار معقولة للمسافرين في هذا الموسم، وأكد بن حمودة أن هذه التخفيضات تمثل خطوة إضافية نحو توفير خيارات سفر ملائمة وميسرة، مما يعكس التزام الشركة بتلبية احتياجات عملائها وتعزيز التواصل بينهم وبين أحبائهم.

كما أعلنت الشركة، في بيان آخر، عن تخفيضات بنسبة 50% على تذاكر الرحلات الاقتصادية الدولية خلال شهر رمضان، مؤكدة أن هذا العرض متاح للحجز من 15 يناير إلى 30 مارس 2025، مع فترة سفر تمتد من 25 فبراير إلى 5 أبريل 2025.

الخطوط الجوية الجزائرية

في إطار سعيها المستمر لتطوير كفاءات موظفيها، أولت الخطوط الجوية الجزائرية في عام 2024 اهتماما بالغا بالاستثمار في التكوين والتدريب المهني، تم تخصيص ميزانية كبيرة بلغت 306,128,444 دينار جزائري لدعم برامج التدريب.

حيث استفاد الموظفون من دورات تدريبية شاملة تهدف إلى تعزيز مهاراتهم وتطويرها لتلبية احتياجات القطاع وتواكب التغيرات المستمرة في مجال الطيران.

هذه المبادرات تعكس التزام الشركة بتطوير رأس مالها البشري وزيادة قدرتها على تقديم خدمات عالية الجودة تتماشى مع تطلعات العملاء ومتطلبات السوق.

لا تفوتوا فرصة حجز رحلتكم بأسعار مخفضة مع الخطوط الجوية الجزائرية، فالعروض سارية لفترة محدودة حتى شهر رمضان. اغتنموا الفرصة الآن!