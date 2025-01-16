كل ما تحتاج معرفته عن شروط التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية

أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية عن فتح باب التسجيل للحصول على وحدات سكنية عبر موقعها الإلكتروني. ويأتي هذا الإعلان ضمن جهود المؤسسة لتوفير خيارات سكنية متنوعة للمواطنين، مع توضيح الشروط والمتطلبات اللازمة لضمان استحقاق التسجيل والاستفادة من المشاريع السكنية المطروحة.

كتب محمد سعد – تسعى الحكومة الجزائرية حاليا إلى توفير سكنات تلبي كافة احتياجات المواطنين، من خلال تطبيق معايير دقيقة تضمن تلبية متطلبات الأفراد بشكل فعال وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة السكن والعمران عن تعاونها مع وزارة الداخلية لبدء التسجيل في برنامج السكنات الترقوي الحر في بعض الولايات، منها ولاية البليدة، كما أكدت الوزارة أنها ستقوم قريبًا بفتح باب التسجيل في باقي الولايات لتوسيع نطاق الاستفادة من هذا البرنامج الذي يهدف إلى تحسين مستوى الحياة السكنية للمواطنين.

للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية

للتسجيل في برنامج سكنات الترقوي الحر بطريقة سهلة ومبسطة، يمكنكم اتباع الخطوات التالية:

يجب عليكم زيارة الموقع الإلكتروني المخصص للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، وهو الموقع الذي تم تهيئته لتقديم جميع الخدمات المتعلقة بالتسجيل في هذا البرنامج.

بعد الدخول إلى الموقع، سيكون عليكم إنشاء حساب شخصي جديد إذا لم يكن لديكم حساب مسبق، وذلك عن طريق تعبئة البيانات الشخصية المطلوبة منكم.

ثم، عليكم إدخال كافة التفاصيل المطلوبة بعناية، ومن ثم تحميل وإرسال المستندات والأوراق اللازمة وفقا لما هو موضح في التعليمات على الموقع، لضمان إتمام عملية التسجيل بشكل صحيح.

وفي الخطوة الأخيرة، يمكنكم إرسال طلب التسجيل بعد التحقق من جميع البيانات والمستندات التي تم تقديمها، لتكون بذلك قد أكملتم التسجيل بنجاح في برنامج سكنات الترقوي الحر.

الشروط الاساسية للتقديم على السكن الترقوي

للحصول على وحدة سكنية ضمن برنامج سكنات الترقوي الحر، يجب على المتقدم أن يلتزم بمجموعة من الشروط التي وضعتها وزارة السكن والعمران لتحقيق العدالة في توزيع السكنات وضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين، وهذه الشروط هي:

يجب أن يكون المتقدم قد سبق له التقديم على برامج سكنية أخرى مقدمة من الدولة أو لم يستفد منها في السابق، وذلك لضمان تخصيص الوحدات السكنية لمن لم يستفيد من الدعم السكني.

يشترط أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية الجزائرية، حيث أن هذا البرنامج مخصص للمواطنين الجزائريين فقط.

يجب أن يكون المتقدم لا يقل عمره عن 21 عاما، حيث أن هذا الشرط يهدف إلى التأكد من أن المتقدم في سن يسمح له بتحمل مسؤولية السداد ومتابعة إجراءات التملك.

يتعين على المتقدم أن يكون لديه دخل شهري كافٍ يتيح له الوفاء بمبالغ الأقساط الشهرية للتمويل السكني، مما يضمن استمرارية دفع الأقساط وعدم وجود مشاكل مالية مستقبلية.

يشترط ألا يكون لدى المتقدم أي ممتلكات عقارية، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، في إطار إتاحة الفرصة للأسر الأكثر احتياجا التي لا تملك مساكن خاصة بها.

الالتزام بهذه الشروط يساعد في تسهيل إجراءات الحصول على وحدة سكنية ضمن البرنامج ويوفر فرصة عادلة للمواطنين.

المؤسسة الوطنية للترقية العقارية تسعى لتسهيل عملية التسجيل عبر موقعها الإلكتروني، ما يتيح للمواطنين فرصة التقديم بسهولة وشفافية للحصول على وحدات سكنية تناسب احتياجاتهم.