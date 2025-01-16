إمساكية شهر رمضان في الجزائر: مواعيد الإمساك والإفطار لعام 1446 هـ

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تزايد البحث عن إمساكية رمضان التي تحدد مواعيد الإمساك والإفطار يوميًا في الجزائر. الإمساكية تُعد دليلاً مهماً للمسلمين خلال الشهر الفضيل، حيث تساعدهم على تنظيم أوقات العبادة والصيام بما يتناسب مع التوقيت المحلي.

كتب محمد سعد – ينتظر جميع المسلمين في جميع الدول الإعلان عن إمساكية شهر رمضان في الجزائر، حيث يعد من أفضل الشهور عندهم، لكي يلتزم الجميع بمواقيت الصلاة والصيام خلال الشهر الكريم، والتقرب إلى الله بالعبادات، وتعد إمساكية شهر رمضان من الأمور الهامة التي يحرص المسلمون على التعرف عليها بهدف الالتزام بمواعيد الإمساك عن الطعام وأيضا عدد ساعات الصيام خلال الشهر الفضيل، واليوم سوف نستعرض معكم مواعيد السحور، ومواقيت الصلاة على مدار اليوم، إلى جانب موعد الإفطار، وأيضا صلاة التراويح خلال شهر رمضان في الجزائر.

إمساكية شهر رمضان في الجزائر

يلتزم جميع المسلمين خلال شهر رمضان بمواعيد الصلاة وفق التوقيت في الامساكية، وقد جاءت إمساكية شهر رمضان في الجزائر على النحو التالي:

أول يوم في شهر رمضان يأتي موعد السحور في تمام الساعة 05:54.

كما أن موعد الشروق في تمام الساعة 07:13.

تأتي صلاة الظهر في الساعة 13:05.

أما صلاة العصر في تمام الساعة 16:16.

موعد الافطار في الساعة 18:48.

صلاة التراويح في الساعة 20:02.

أما اليوم الثاني يأتي موعد السحور في تمام الساعة 05:52.

كما يأتي موعد الشروق في الساعة 07:11.

موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 13:05.

بينما صلاة العصر في تمام الساعة 16:17.

موعد الإفطار في تمام الساعة 18:49.

أما موعد صلاة التراويح في تمام الساعة 20:03.

وتستمر المواعيد في التغيير تدريجيا خلال شهر رمضان، كما يختلف وقت السحور والإفطار نتيجة تغير ساعات النهار.

يتوقع الخبراء أن يكون موعد عيد الفطر المبارك هذا العام في الجزائر وفق الحسابات الفلكية، يوم الأحد الموافق 30 من مارس 2025، كما يعتمد جميع المسلمين في الجزائر على رؤية هلال شهر شوال نهاية شهر رمضان المبارك، كما تمنح الحكومة الجزائرية إجازة العيد لعدة أيام تبدأ من يوم العيد.

استعد لشهر رمضان المبارك بتنظيم جدولك اليومي وفقًا لمواعيد الإمساك والإفطار المحددة في الإمساكية. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.