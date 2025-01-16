رابط تجديد البطاقة التموينية في العراق لعام 2025: الأوراق والشروط المطلوبة

أعلنت وزارة التجارة العراقية عن إمكانية تجديد البطاقة التموينية لعام 2025 عبر الرابط الإلكتروني المخصص، مع تحديد جميع الأوراق والشروط المطلوبة لاستكمال العملية. تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل الإجراءات وضمان وصول الدعم التمويني للمستحقين بكل سهولة وشفافية.

كتب محمد سعد – تصدرت عمليات البحث من المواطنين بالعراق حول معرفة ماهو رابط تجديد البطاقة التموينية بالعراق 2025 في حين بان عملت وزارة التموين والتجارة بالعراق عن ضرورة تجديد البطاقة التموينية بالعراق لجميع المواطنين وذلك بداية من عام 2025 وذلك ليتم الاستفادة من الخدمات المقدمة كما يمكن اضافة مواليد جدد وجاءت الكثير من الاستفسارات لمعرفة جميع الشروط للحصول على بطاقة التموين ويجب بان يقوم بالإضافة الي المستندات المطلوبة ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم رابط تجديد البطاقة التموينية.

رابط تجديد البطاقة التموينية 2025 بالعراق

واليكم رابط تجديد البطاقة التموينية 2025 بالعراق،تسعي الحكومة العراقية بشكل كبير الي توفير سُبل الحياه المعيشية لجميع المواطنين من خلال صور الدعم ومن بين صور الدعم للمواطنين الحصول على السلع التموينية المنخفضة على بطاقة عدد من السلع لكل فرد واليكم طرق الاستعلام:

يشترط اولا التوجه الي منصة أور الإلكترونية.

ثانيا يجب بان يتم النقر والضغط على إنشاء حساب جديد.

ثالثا يجب بان يتم كتابة و إدخال كافة البيانات المطلوبة مثل الاسم والرقم الهوية الخاصة به.

رابعا يجب بان يتم أختيار قسم الخدمات.

خامسا يجب بان يتم النقر وبالضغط مباشرة على ايقونة “تحديث بطاقة التموين”.

سادسا يجب بان يتم الانتقال مباشرة الي الصفحة الخاصة بالبيانات وادخلها في الخانات المخصصة.

كما يجب في المكان المخصص يجب إدخال بكتابة رقم الهوية ورقم بطاقة التموين الخاصة بك.

ويجب بان يتم إرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة.

ويجب في النهاية بالضغط على كلمة إرسال الطلب

شروط تحديث البطاقة التموينية في العراق

وبعد ان قدمنا لكم رابط التسجيل لتجديد البطاقة التموينية والجدير بالذكر بان صرحت وزارة التموين والتجارة لجميع المواطنين المعايير والشروط المطلوبة بالعراق لكي يصل قيمة الدعم الغذائي الي جميع المستحقين وجاءت المعايير او الشروط المطلوبة لتجديد البطاقة:

أولا يجب بان يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم بالدولة بشكل مستمر

ثانيا يجب بان يتم تقديم جميع الاوراق والمستندات المطلوبة منه لكي يقوم بتجديد البطاقة

ويجب بان تحتوي جميع الاوراق الخاصة به على بيان محل الاقامة والعنوان المقيم فيه.

تدعو وزارة التجارة المواطنين إلى الالتزام بتقديم الأوراق المطلوبة وتجديد البطاقة التموينية في الموعد المحدد لضمان استمرارية حصولهم على الحصص التموينية. تابعوا الرابط الرسمي لمزيد من التفاصيل.