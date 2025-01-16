موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 لجميع موظفي القطاعين العام والخاص

أعلنت الجهات المختصة عن موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 لكافة العاملين في القطاعين العام والخاص. هذا الإعلان يهدف إلى ضمان معرفة الموظفين بالمواعيد الدقيقة لإيداع الرواتب في حساباتهم، بما يسهم في تخطيط أفضل للنفقات الشخصية في بداية العام الجديد.

كتب محمد سعد – أعلنت وزارة المالية المصرية عن تقديم موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والجهات الحكومية ليبدأ الصرف يوم الأربعاء الموافق 22 يناير، وبدلا من الموعد المعتاد المحدد في 24 من الشهر ذاته، ويأتي هذا القرار ضمن جهود الوزارة لتيسير صرف المستحقات المالية للموظفين خصوصا مع قرب الإجازات الرسمية، كما يهدف الإجراء إلى تسهيل حصول المواطنين على رواتبهم مع العمل على تقليل الازدحام أمام ماكينات الصراف الآلي.

مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2025

أوضح الدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية أن صرف مرتبات شهر فبراير 2025 سيبدأ اعتبارا من يوم 23 فبراير، بينما يمكن صرف المستحقات المتأخرة خلال أيام 6، 9 و10 من الشهر نفسه، كما أعلنت وزارة المالية المصرية عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025، حيث تقرر أن يبدأ الصرف يوم 23 مارس مع إتاحة صرف المتأخرات في الأيام 6، 9 و10 من الشهر، وستكون مستحقات العاملين متوفرة عبر ماكينات الصراف الآلي طبقا للجدول الزمني المقرر في المنظومة المالية الإلكترونية، مما يضمن سهولة الوصول إلى الرواتب والمستحقات المالية دون تعقيدات.

أماكن صرف مرتبات يناير 2025

خصصت وزارة المالية عدة قنوات لتسهيل عملية صرف مرتبات يناير 2025 للعاملين بالدولة، وجاءت أماكن الصرف على النحو التالي:

ماكينات الصراف الآلي (ATM): متوفرة في مختلف أنحاء الجمهورية لتوفير سهولة الوصول.

منافذ فوري: تقدم خدمات الدفع الإلكتروني بشكل سريع ومريح.

فروع البريد المصري: تتيح إمكانية صرف المرتبات بسهولة من خلال مكاتبها المنتشرة.

المحافظ الإلكترونية: التي توفرها البنوك المختلفة لتلبية احتياجات الموظفين.

تفاصيل رواتب الموظفين حسب الدرجات الوظيفية

تختلف رواتب العاملين بالدولة وفقا للدرجة الوظيفية التي يشغلها الموظف، حيث تحدد كل درجة قيمة معينة للراتب، وفيما يلي تفاصيل الرواتب لكل درجة وظيفية:

الدرجة الأولى: يبلغ الراتب 8200 جنيه شهريا.

الدرجة الثانية: يحصل الموظف على 8000 جنيه.

الدرجة الثالثة: الراتب المحدد لهذه الدرجة هو 7500 جنيه.

الدرجة الرابعة: يتقاضى الموظف 7000 جنيه.

الدرجة الخامسة: يصل الراتب إلى 6500 جنيه.

الدرجة السادسة: يحدد الراتب بقيمة 6000 جنيه.

درجة مدير عام: يحصل على راتب قيمته 9200 جنيه.

الدرجة العالية: الراتب لهذه الدرجة يبلغ 10200 جنيه.

الدرجة الممتازة: تصرف لهذه الدرجة أعلى راتب بقيمة 12200 جنيه.

حرص الدولة على انتظام صرف المرتبات يعكس التزامها بتوفير الاستقرار المالي للموظفين. يُنصح الجميع بمتابعة المواعيد المحددة لضمان الاستفادة من الرواتب في الوقت المناسب.