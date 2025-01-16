خطوات التسجيل في منصة قوى وشروط الاستفادة والأوراق المطلوبة

أعلنت وزارة الموارد البشرية في السعودية عن خطوات التسجيل في منصة قوى، التي تُعد بوابة إلكترونية متكاملة لتقديم الخدمات للأفراد والمنشآت. تتيح المنصة العديد من المزايا، لكن يتطلب التسجيل استيفاء شروط محددة وتقديم بعض الوثائق اللازمة لضمان الاستفادة من خدماتها.

كتب محمد سعد – أعلنت منصة قوي الإلكترونية وهي من المنصات البارزة في المملكة العربية السعودية عن تسهيل إجراءات التوظيف للمواطنين، تتيح المنصة للمستخدمين التسجيل والاستفادة من خدماتها مع ضرورة اتباع الخطوات المحددة للاشتراك وقراءة الشروط والأحكام التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لضمان نجاح عملية التسجيل، تهدف منصة قوي إلى تعزيز رؤية المملكة 2030 من خلال تحسين وتطوير الخدمات المتاحة.

منصة قوى والأوراق المطلوبة

للتسجيل في منصة قوي يمكنكم زيارة الموقع الرسمي عبر الرابط المباشر، ثم اتباع الخطوات التالية:

الانتقال إلى صفحة تسجيل الدخول.

قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

أدخل تاريخ ميلادك الهجري وتأكد من صحة البيانات المدخلة.

أدخل رقم الهوية الوطنية ثم أدخل عنوان بريدك الإلكتروني.

اختر كلمة مرور جديدة تناسب متطلبات الأمان.

أدخل رقم هاتفك المحمول واضغط على زر إرسال.

قم بإدخال رمز التحقق الذي تم إرساله إلى هاتفك.

وافق على الشروط والأحكام المتعلقة بالتسجيل في المنصة.

طريقة تسجيل الدخول في منصة قوى عبر نفاذ

للدخول إلى منصة قوي للأفراد باستخدام خدمة نفاذ عليك القيام بالخطوات التالية:

الولوج إلى صفحة تسجيل الدخول الخاصة بمنصة قوى.

اختر خيار تسجيل الدخول عن طريق نفاذ.

أدخل رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة أو البريد الإلكتروني الخاص بك.

الضغط على زر المتابعة باستخدام نفاذ.

قم بتأكيد الرقم من خلال تطبيق نفاذ.

الشروط المطلوبة للتسجيل في منصة قوى أفراد

لكي تتمكن من التسجيل في منصة قوي يجب أن تتوفر لديك الشروط التالية:

يجب أن يكون لديك حساب فعال على منصة أبشر.

يجب أن تكون مدة الاشتراك لا تقل عن عام.

يتوجب دفع الرسوم المقررة للتسجيل.

لا يمكن نقل الاشتراك من شخص إلى آخر.

المستندات المطلوبة للتسجيل في منصة قوى

بالنسبة للمستندات المطلوبة لإتمام التسجيل في منصة قوي فهي كالتالي:

رقم ملف مسجل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين.

بطاقة الإقامة سارية المفعول للمقيمين.

الالتزام بكافة القواعد والشروط المحددة في المنصة.

منصة قوى تمثل تطورًا كبيرًا في تقديم الخدمات الإلكترونية في السعودية. تأكد من استيفاء الشروط وتقديم الأوراق المطلوبة لضمان التسجيل السريع والاستفادة من خدمات المنصة بكل سهولة.