كيفية الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات 1446: خطوات مبسطة

توفر الحكومة السعودية خدمات إلكترونية تسهل على المواطنين والمقيمين الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات. يمكن إجراء هذا الاستعلام بخطوات بسيطة من خلال منصة أبشر الإلكترونية أو المواقع الرسمية لشركات التأمين، وذلك لضمان الالتزام بالقوانين وتجنب المخالفات.

كتب محمد سعد – أطلقت هيئة المرور في المملكة العربية السعودية مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات للمواطنين السعوديين والمقيمين من بين هذه الخدمات، توفر الهيئة خدمة تأمين المركبات، التي تهدف إلى حماية السيارات من مخاطر السرقة والحوادث، هذه الخدمة تعزز من راحة المستخدمين وتمكنهم من إنجاز معاملاتهم بيسر وسرعة.

كيفية الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات باستخدام رقم الهوية لعام 1446

يمكن للمواطنين السعوديين معرفة صلاحية تأمين مركباتهم من خلال إدخال رقم الهوية الخاص بهم على موقع وزارة الداخلية، يتطلب الأمر إكمال بعض البيانات للحصول على النتائج، وفيما يلي خطوات الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات باستخدام رقم الهوية لعام 1446:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية من هنا.

النقر على خيار الاستعلام عن التأمينات الخاصة بالمركبات.

الانتقال إلى خدمات المرور.

اختيار خدمة الاستعلامات الإلكترونية.

تعبئة النموذج بالمعلومات المطلوبة، والتي تشمل: رقم الهوية، رقم الإقامة، رقم لوحة السيارة، الرمز المرئي.

كيفية الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات عبر منصة أبشر

يمكن لملاك المركبات في المملكة العربية السعودية الاستفسار عن صلاحية تأمين مركباتهم من خلال منصة أبشر الإلكترونية وللقيام بذلك، يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية عبر الرابط المقدم من هنا.

الضغط على خيار الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك النقر على الاستعلام عن وثيقة تأمين لمركبة.

اختيار قسم المرور.

ثم تحديد خيار الاستعلام عن تأمين المركبة.

بمجرد ذلك يتم النقر على استعراض.

شروط الحصول على تأمين المركبة في المملكة العربية السعودية

حددت شركات التأمين في السعودية مجموعة من الشروط التي يتعين على الأفراد تلبيتها عند التقدم لطلب تأمين على المركبة، ومن أبرز هذه الشروط:

يشترط أن يكون السائق حاصلا على جميع الوثائق الرسمية المتعلقة بالمركبة.

يجب أن تكون رخصة القيادة سارية المفعول.

يلزم المقدم بتوفير معلومات دقيقة حول نوع المركبة ومميزاتها.

يشترط أن يتم الحصول على التأمين الأساسي قبل التقدم بطلب التأمين الشامل.

ينبغي ألا تكون السيارة قد تعرضت لحوادث سابقة تؤثر على شروط التأمين.

الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات أصبح أسهل من أي وقت مضى بفضل الخدمات الإلكترونية. تأكد دائمًا من صلاحية تأمين مركبتك لتجنب العقوبات وضمان سلامتك وسلامة الآخرين على الطريق.