الحالات التي يُسمح فيها بنقل الكفالة في السعودية دون موافقة الكفيل

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية نقل الكفالة دون الحاجة إلى موافقة الكفيل في بعض الحالات الاستثنائية. يهدف هذا القرار إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال الوافدين، مع ضمان التزام أصحاب العمل بالأنظمة والقوانين.

كتب محمد سعد – عتبر نظام الكفالة في السعودية من الأنظمة القانونية الأساسية التي تنظم استقدام العمالة الوافدة وإقامتها في البلاد، لتعزيز حقوق العمال وأصحاب العمل، وضعت ضوابط وشروط محددة لنقل الكفالة كما تم تحديد بعض الحالات التي يسمح فيها بنقل الكفالة دون الحاجة إلى موافقة الكفيل، وذلك بهدف حماية مصالح جميع الأطراف المعنية.

الحالات المسموح فيها بنقل الكفالة دون موافقة الكفيل في السعودية

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عددا من الحالات التي يمكن فيها نقل الكفالة دون الحاجة لموافقة الكفيل، وتشمل هذه الحالات:

إذا كان العامل وافدا جديدا ولم يحصل على رخصة عمل، خصوصا إذا كان مرتبطا بمنشآت تصنف ضمن النطاق الأحمر أو الأصفر.

انتهاء صلاحية رخصة العمل أو إقامة الوافد.

تأخر صاحب العمل في إصدار رخصة العمل، حيث تعتبر الإقامة سارية منذ دخول العامل إلى المملكة.

عدم حصول العامل على مستحقاته لفترة تتجاوز 180 يوما.

وجود نزاعات قانونية بين العامل وصاحب العمل تستدعي نقل الكفالة بناء على قرار من الجهات القضائية لحماية حقوق العامل.

شروط نقل الكفالة بدون الحاجة لموافقة الكفيل

لإجراء عملية نقل الكفالة دون الحصول على موافقة الكفيل، يجب الالتزام بعدد من الشروط اللازمة، وهي:

يجب أن يكون صاحب العمل الجديد لديه رخصة عمل سارية المفعول.

يجب ألا تكون هناك قيود تعيق عمل العامل لدى الكفيل الحالي.

يتعين تقديم طلب نقل الكفالة مع توضيح الأسباب، لا سيما إذا غاب العامل عن العمل لأكثر من 15 يوما.

يجب تقديم جميع المستندات والأوراق المطلوبة لإنهاء العملية.

ينبغي أن تتوافق طبيعة عمل الموظف مع نشاط صاحب العمل الجديد.

المستندات اللازمة لنقل الكفالة

لإكمال إجراءات نقل الكفالة، يجب تجهيز الوثائق التالية:

نموذج طلب نقل الكفالة مكتمل بمعلومات عن العامل والكفيل، ويجب أن يكون موقعا من صاحب العمل.

خطاب من الكفيل يتضمن عدد العمالة التي يعمل لديه.

نسخة أصلية ونسخة مصورة من السجل التجاري أو رخصة البلدية.

جوازات السفر السابقة للعامل منذ دخوله إلى المملكة.

إجراءات نقل الكفالة إلكترونيا

لجعل عملية نقل الكفالة أكثر سهولة، يمكن القيام بذلك عبر الإنترنت باتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من هنا.

اختيار قسم “الخدمات الإلكترونية” ومن ثم “نقل الموظفين”.

تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور مع إدخال رمز التحقق.

تحديد المنشأة التي يرغب العامل في الانتقال إليها.

إدخال المعلومات الخاصة بالعامل المراد نقل كفالته، مثل رقم الإقامة والاسم الكامل.

تقديم الطلب والانتظار لحين مراجعته من قبل الجهات المختصة.

نقل الكفالة دون موافقة الكفيل يُعد خطوة إيجابية نحو تعزيز حقوق العمال في السعودية. يُنصح العاملون وأصحاب العمل بالاطلاع على الشروط والقوانين لضمان الامتثال الكامل للأنظمة.