خطوات استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي 2025 الترم الأول بسهولة

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توفر نتائج الصف السادس الابتدائي للترم الأول لعام 2025 عبر المنصات الإلكترونية. يمكن للطلاب وأولياء الأمور استخراج النتيجة بخطوات بسيطة من خلال الموقع الرسمي للوزارة أو البوابة التعليمية المخصصة، لتسهيل الوصول إلى النتائج بكل دقة وسرعة.

كتب محمد سعد – مع نهاية فترة امتحانات صفوف المرحلة الابتدائية يرغب العديد من أولياء الأمور في التعرف على كيفية استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي 2025 الترم الأول برقم الجلوس والاسم، وقد انتهت جميع الصفوف من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، لذلك سوف نوضح لكم خطوات الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي عبر بوابة الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم، إلى جانب توضيح موعد الإعلان عن نتائج المرحلة الإبتدائية.

نتيجة الصف السادس الابتدائي

أطلقت وزارة التعليم في مصر طريقة إلكترونية للاستعلام عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع صفوف النقل بالمرحلة الإبتدائية، ويمكن الاطلاع على نتيجة الصف السادس الابتدائي باتباع الخطوات الآتية:

في البداية قم بالدخول الي الموقع الرسمي للبوابة الإلكترونية التعليم الأساسي من هنا.

من الخيارات المتاحة اضغط فوق نتائج سنوات النقل.

ثم اكتب الرقم القومي أو رقم الجلوس بكل دقة.

ثم حدد المرحلة والفصل الدراسي للتعرف على نتيجتك.

في النهاية اضغط على عرض النتيجة.

موعد نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2025

لم تحدد وزارة التربية والتعليم في مصر حتى هذه اللحظة الموعد الرسمي للإعلان عن نتائج الصف السادس الابتدائي، كما أكدت أكدت الوزارة على الإعلان عنها فور الانتهاء من أعمال التصحيح.

ومن المنتظر أن يتم ظهورها رسميا خلال الفترة من أربعة أيام إلى سبعة أيام بعد انتهاء التصحيح، ومن المتوقع الإعلان عن نتائج الصفوف الرابع والخامس وأيضا السادس الابتدائي عبر موقع الوزارة يوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من شهر يناير 2025، كما سيتم اتاحتها في جميع المدارس ورقيا من يوم السبت السابع والعشرين من شهر يناير 2025.

كما أوضحت الوزارة أن نتائج الصف الرابع والخامس ايضا نتيجة السادس الابتدائي سوف تكون متاحة على الموقع الرسمي للوزارة لطلاب محافظة القاهرة فحسب، أما باقي المحافظات الاخرى يمكن الاطلاع عليها عن طريق التوجه إلى المدارس التابع لها كل طالب.

استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي للترم الأول أصبح أكثر سهولة عبر الخدمات الإلكترونية المقدمة من وزارة التربية والتعليم. تأكد من متابعة الخطوات الصحيحة لضمان الحصول على النتيجة بشكل سريع ودقيق