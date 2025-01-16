التعليم السعودي يعلن مواعيد اختبار نافس 2025 للمرحلة الابتدائية

أصدرت وزارة التعليم السعودية إعلانًا عاجلًا حول مواعيد إجراء اختبار نافس 2025 المخصص للمرحلة الابتدائية. يهدف هذا الاختبار إلى تقييم مهارات الطلاب ومعارفهم في المواد الأساسية، ويأتي ضمن رؤية المملكة لتعزيز جودة التعليم وتطوير قدرات الطلاب الأكاديمية.

كتب محمد سعد – تزايدت معدلات البحث خلال الفترة الراهنة عن مواعيد اختبار نافس 2025 للمرحلة الابتدائية بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد إعلان وزارة التربية رسميا عن تطبيق اختبارات نافس والتي تشمل طلاب المرحلة الابتدائية، وبالرغم من أن ليس لها تأثير مباشر على ترقية الطالب، إلا أنها تقييم لمستواه العام، واليوم سوف نوضح لكم موعد الاختبارات المحددة للمرحلة الابتدائية، إلى جانب أهداف اختبارات نافس.

مواعيد اختبار نافس

حددت وزارة التعليم السعودية موعد تطبيق اختبارات نافس بالمملكة، والتي تأتي على النحو التالي:

اختبارات نافس للصف السادس الابتدائي

من المقرر أن تبدأ الاختبارات في الفترة من 20 أبريل 2025 وتستمر حتى 24 أبريل 2025.

يوم الأحد الموافق العشرين من أبريل 2025 سوف يكون اختبار في اللغة العربية.

اختبارات نافس للصف الثالث الابتدائي

بالنسبة للصف الثالث الابتدائي سيتم عقد الاختبارات في الفترة من السابع والعشرين من أبريل 2025 وتستمر الاختبارات حتى يوم الثلاثين من أبريل 2025.

أهداف اختبارات نافس في السعودية 2025

كما كشفت وزارة التعليم السعودية عن الأهداف التعليمية المنشودة من اختبارات نافس والتي يمكن تحقيقها، حيث أنها تساهم في تحسين المنظومة التعليمية، ومن أبرز هذه الأهداف نذكرها لكم كما يلي:

قياس مدى التحصيل العلمي للطلاب على مدار العام الدراسي.

كما تعزز من روح المنافسة بين الطلاب بمختلف المدارس من خلال تقييم المهارات المختلفة منها القراءة والرياضيات إلى جانب العلوم.

كما تعمل على تقديم التقارير المفصلة التي تتعلق بتحصيل الطلاب الدراسي إلى جانب تحديد العوامل المؤثرة.

تحليل أداء جميع الأعضاء في المنظومة التعليمية بكل دقة لتمكين التحسينات الفعالة على المنظومة التعليمية.

إلى جانب أنها مؤشرات تقييم المستوى العام للطلاب.

بالإضافة إلى أنها تدعم تحقيق مؤشرات الاختبارات الوطنية عن طريق قياس قدرات الطلاب في إطار المنظومة التعليمية.

تحث وزارة التعليم أولياء الأمور والمعلمين على تجهيز الطلاب لاختبار نافس 2025، والتأكد من معرفة المواعيد المحددة لضمان استعدادهم الكامل..