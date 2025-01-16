كيفية الحصول على نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2025 برقم الجلوس والاسم

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إتاحة نتيجة الصف الثالث الابتدائي لعام 2025 فور ظهورها، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة باستخدام رقم الجلوس والاسم. تُعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الوزارة لتسهيل الوصول إلى النتائج إلكترونيًا وبسرعة.

كتب محمد سعد – بعد انتهاء اختبارات الصف الثالث الابتدائي ينتظر أولياء الأمور بفارغ الصبر ظهور النتيجة، وسوف يتم التعرف على النتيجة من خلال استخدام رقم الجلوس والاسم، وقد بدأت عملية التصحيح مباشرة بعد انتهاء الاختبار من أجل توفير النتائج في أقرب وقت، لذلك ترقبوا النتيجة في الساعات المقبلة.

نتيجة الصف الثالث الابتدائي

يمكن التعرف على نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2025 الترم الأول بمجرد نزولها من خلال استخدام الاسم ورقم الجلوس من على الموقع الرئيسي لوزارة التربية والتعليم، وقد انتهت الامتحانات لجميع الصفوف بداية من الصف الثالث الابتدائي دون حدوث أي مشاكل.

وقد حصلوا على اجازة منتصف العام الدراسي والتي سوف تمتد حتى تاريخ 8 فبراير 2025 ثم يبدأ الطلاب الفصل الدراسي الثاني من أجل تحقيق نتائج جديدة ودراسة جيدة.

أوضحت الوزارة أن نتائج الفصل الصف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الأول سوف تكون موجودة ورقية في كافة المدارس في جمهورية مصر العربية، وأيضًا سوف تقوم المدارس بنشر النتائج الخاصة بها بطريقة إلكترونية على صفحتها ما عدا محافظة القاهرة والتي سوف تقوم بإعلان النتائج من خلال بوابة التعليم الأساسي من خلال رقم الجلوس لكافة طلاب المحافظة، وأيضًا سوف تكون النتيجة متوفرة في المدارس.

استخراج نتيجة الثالث الابتدائي

يمكن الحصول على نتيجة الصف الثالث الابتدائي من خلال استخدام رقم الجلوس، بالدخول على بوابة التعليم الاساسي والقيام بالخطوات التالية:

فتح موقع بوابة التعليم الأساسي الإلكترونية.

الضغط على المرحلة التعليمية التي ينتسب إليها الطالب.

ادخال رقم الجلوس صحيح الخاص بالطالب.

الضغط على الصف الثالث الابتدائي.

ثم الضغط على الفصل الدراسي الأول عام 2025.

ثم النقر على عرض النتيجة.

سوف تظهر النتيجة أمام الطالب مباشرة، وسوف يتم التحميل النتائج على الموقع بمجرد الانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات وسوف تعلن الوزارة عن ذلك.

في حالة عدم قدرة الطالب من فتح الموقع التعليمي الأساسي الإلكتروني، يمكنه التوجه إلى المدرسة للحصول على النتيجة.

للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2025، تأكد من إدخال رقم الجلوس والاسم بدقة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، واستمتع بسهولة الوصول إلى النتائج فور إعلانها.