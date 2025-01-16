طريقة سهلة وسريعة لتحضير عجة القرنبيط اللذيذة

مكونات عمل عجة القرنبيط
المكونات الأساسية البسيطة لعمل عجة القرنبيط، تتمثل فيما يلي:
- قرنبيط متوسط الحجم.
- أربع حبات من البيض.
- كوب من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- نصف كوب من البقدونس الطازج المفروم.
- حبة بصل مفرومة.
- فصان من الثوم المفروم.
- ملح حسب الذوق.
- فلفل أسود حسب الرغبة.
- رشة من البابريكا.
- زيت نباتي للقلي.
طريقة عمل عجة القرنبيط
عجة القرنبيط تعتبر وجبة خفيفة وصحية، وتتميز بنكهتها الشهية وقوامها الرقيق، إليك طريقة تحضيرها بسهولة:
- قم بتقطيع رؤوس القرنبيط إلى قطع صغيرة، ثم اغسلها جيدًا بالماء لإزالة الأتربة والأوساخ.
- ضع وعاءً كبيرًا من الماء على النار واتركه حتى يغلي، ثم أضف قطع القرنبيط مع قليل من الملح واتركها حتى تنضج.
- ثم قم بتصفية القرنبيط من الماء تمامًا، وبعد ذلك ابدأ في هرسه حتى يصبح ناعمًا.
- قم بإضافة البيض والبصل المفروم والبقدونس الطازج والملح والفلفل والبابريكا إلى القرنبيط، بالإضافة إلى جميع التوابل الأخرى.
- نضيف كمية صغيرة من البيكنج بودر إلى المكونات، ثم نستخدم شوكة لعجنها حتى تمتزج جيدًا.
- بعد ذلك، نأخذ مقلاة واسعة ونضع فيها قليلًا من الزيت النباتي، ثم نتركها حتى تسخن.
- نضع كمية من مزيج القرنبيط في المقلاة على شكل أقراص كبيرة أو متوسطة حسب الرغبة.
- اتركي قرص القرنبيط لمدة عشر دقائق حتى يتحول إلى اللون الذهبي، ثم قومي بتقليبه على الجهة الأخرى واتركيه لنفس المدة، وبعدها يتم تقديمه في طبق.
- ثم احضري صينية مناسبة وادهنيها بقليل من الزيت وضعي فيها الخبز، ثم ادخليها إلى الفرن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة نصف ساعة حتى يتحمر.
- قدمي عجة القرنبيط مع الخبز المحمص وسلطة الزبادي أو أي سلطة تفضلينها، واستمتعي بوجبة خفيفة غنية ومغذية واقتصادية.
مع هذه الطريقة السريعة، يمكنك تحضير عجة القرنبيط بكل سهولة لتقديم وجبة لذيذة وصحية. جربيها اليوم واستمتعي بمذاقها الرائع مع عائلتك!