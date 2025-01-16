طريقة عمل رول اللحمة في المنزل بطعم شهي مثل المطاعم

رول اللحمة من الأطباق الشهية التي يعشقها الجميع، ويمكنكِ تحضيرها في المنزل بنفس الطعم المميز الذي تحصلين عليه في المطاعم. بمكونات بسيطة وطريقة سهلة، ستحصلين على وجبة غنية بالنكهات التي ستبهج عائلتك وتجعل مائدتك مميزة.

كتب محمد سعد – عمليات من البحث المستمر من ربات المنزل لمعرفة خطوات وطريقة عمل رول اللحمة في المنزل، وان كنتي تملكين كمية كبيرة من اللحم المفروم وترغبين بان تقومين بتقديمها بطريقة مختلفة ولذيذة فسنوضح لكم من خلال هذا المقال المقادير المطولة وخطوات العمل في المنزل.

طريقة عمل رول اللحمة في المنزل

واليكم طريقة عمل رول اللحمة في المنزل، ولعمل رول اللحم في البيت إليكم المقادير المطلوبة كالآتي:

قومي بإحضار نصف كيلو من اللحم المفروم.

• قومي بإحضار4 بيضة مسلوقة

• قومي بإحضار 1 حبة بصل مفروم

•قومي بإحضار 1 معلقة كبيرة ملح

•قومي بإحضار 1 معلقة صغيرة فلفل أسود

•قومي بإحضار 1 معلقة صغيرة ثوم بودرة

• قومي بإحضار 1 معلقة صغيرة بصل بودرة

• قومي بإحضار 1 معلقة صغيرة بهارات

• قومي بإحضار نصف معلقة صغيرة بابريكا

•قومي بإحضار زيت

طريقة التحضير

وبعد ان وضحنا لكم مقادير الوصفه اليكم طريقة التحضير بسهولة:

في الخطوة الاولي: يجب بان تقومين بوضع اللحم الخاص بك في وعاء وقومي بإضافة كمية كبيرة من البثل وقومي بخلطهم بشكل جيد.

في الخطوة الثانية: يجب بان تقومين بتتبيل الخليط بشكل جيد وقومي بإضافة الفلفل الاسود والملح ووالبهارات والثوم البودرة والبصل البودرة والبابريكا وقومي بخلطهم.

في الخطوة الثالثة: يجب بان تقومين بتسخين الفرن جيدا وذلك على درجة حراراة 180 درجة مئوية.

في الخطوة الرابعة: يجب بان تقومين بتقشير البيض المسلوق بعد ان قمتي بإحضاره لعمل الرول باللحم.

في الخطوة الخامسة: قومي بوضع اللحم المفروم الجاهز على ورق فويل وقومي بالضغط عليها لتصبح متمساكة بشكل جيد.

في هذه الخطوة يجب بان تقومين بوضع البيض المسلوق على الخليط وقومي ايضا بلف اللحم على البيض وذلك باستخدام الفويل مع الضغط بشكل جيد.

في هذه الخطوة يجب بان تقومين بيغلق ورق الفويل من الجانبين، ويوضع في صينية الفرن.

في هذه الخطوة يجب بان تقومين دخل الفرن لمدة تصل الي اربعين دقيقة وذلك حتى ينضج.

في هذه الخطوة يجب بان تقومين بإزالة ورق الفويل.

في هذه الخطوة يجب بان تقومين بإخارجها من الفرن.

في هذه الخطوة يجب بان تقومين يرص في الطبق.

جربي طريقة تحضير رول اللحمة في المنزل واستمتعي بطعم شهي يضاهي أرقى المطاعم. إنها وصفة مثالية لمناسباتك الخاصة أو وجباتك اليومية.