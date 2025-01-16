طريقة عمل القراقيش بالسمسم في المنزل بطعم لا يقاوم

القراقيش بالسمسم من أشهى المخبوزات التي يعشقها الكبار والصغار، وتُعد مثالية للإفطار أو كوجبة خفيفة بجانب الشاي. الآن يمكنكِ تحضيرها بسهولة في منزلك والاستمتاع بمذاق خرافي ينافس أفضل المخابز، مع قوام هش ورائحة لا تُقاوم.

كتب محمد سعد – تعتبر القراقيش من المخبوزات التقليدية التي تتمتع بشعبية واسعة وذلك بسبب قيمتها الغذائية العالية ومذاقها الشهي، حيث يفضل الكثيرون تناول القراقيش خاصة في فصل الشتاء، كما أنها تعد وجبة مثالية تتماشى مع كوب من الحليب في الصباح مما يسهم في الشعور بالدفء، كما أنها تعتبر أيضًا خيار مشبع للغاية يناسب تناولها بين الوجبات.

طريقة تحضير القراقيش المقرمشة

يمكن بسهولة إعداد القراقيش المقرمشة في المنزل من خلال خطوات بسيطة ومكونات متوفرة في معظم البيوت، إليك قائمة بالمكونات اللازمة لهذا التحضير:

كيلو من الدقيق الأبيض

كوب من الزيت

كوب من السمنة

ثلاث ملاعق كبيرة من السمسم

ملعقة صغيرة من اليانسون

ملعقة صغيرة من الشمر

ملعقة كبيرة من السكر

ملعقة كبيرة من الملح

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

نصف ملعقة صغيرة من البيكينج بودر

كوب من الحليب الدافئ

ماء دافئ للعجن

خطوات تحضير القراقيش المقرمشة

إليك طريقة تحضير القراقيش المقرمشة بسهولة:

في وعاء امزجي الملح والسكر والدقيق والشمر والسمسم والبيكنج بودر واليانسون معًا جيدًا.

أضيفي السمنة المذابة والزيت إلى المزيج وابدأي بالعجن لمدة 10 دقائق حتى يمتص الدقيق الزيوت بالكامل.

قومي بإضافة الحليب تدريجيًا مع الاستمرار في العجن حتى يتكون خليط متجانس

ذوبي الخميرة في الماء الدافئ ثم أضيفيها تدريجياً أثناء العجن مما يساعد على الحصول على عجينة لينة.

غطي العجينة واتركيها في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها.

رشي دقيقًا على سطح مستوي ثم افردي العجينة عليه على شكل أسطوانة بسمك متوسط.

قومي بتقطيع العجينة إلى قطع على شكل القراقيش، ثم ضعيها في صينية وغطيها واتركيها لتختمر مرة أخرى لمدة نصف ساعة على الأقل.

ضعي الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 مئوية وتأكدي من وضعها على الرف الأوسط.

اتركيها حتى تنضج وتكتسب لون ذهبي مائل إلى الاحمرار.

بعد أن تنتهي من الخبز أخرجي القراقيش من الفرن وقدميها للناس مع كوب من الحليب.

جربي تحضير القراقيش بالسمسم في البيت وتمتعي بطعم رائع وخرافي سيحبه الجميع. إنها وصفة سهلة وسريعة تضمن لكِ السعادة في كل قضمة.