صدمة بين زوجات المغتربين: قرار جديد من وزارة الداخلية السعودية بشأن رسوم تجديد الإقامة

أثار قرار وزارة الداخلية السعودية الجديد بشأن رسوم تجديد الإقامة حالة من القلق والصدمة بين عائلات المغتربين. القرار الذي يتضمن زيادات ملحوظة في الرسوم دفع العديد من المغتربين إلى التفكير في العودة إلى بلادهم، مما أثار تساؤلات حول تأثيره على استقرار أوضاع المقيمين في المملكة.

كتب محمد سعد – نشرت العديد من المواقع في الآونة الأخيرة بعض المعلومات عن زيادة جديدة في رسوم تجديد الإقامة للمغتربين، وقالت أن الزيادة سوف تكون على بعض المهن في المملكة العربية السعودية، لكن حتى الآن لم تقوم أي جهة رسمية بالإعلان عن هذه الزيادة، وتم التعليق على الأمر أنها ليست حقيقة وأنها مجرد شائعات لا صحة لها حتى صدور معلومات جديده، ويجب متابعة المصادر الموثوقة والرسمية للحصول على المعلومات الجديدة بخصوص هذا الموضوع لأنه يمكن أن يتم تحديث أو تغيير في الرسوم أو السياسات الخاصة بالدولة . ضيجطه بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة ;

رسوم تجديد الإقامة للمغتربين في المملكة

نشرت وزارة الداخلية في السعودية بيات رسمي حددت فيه الرسوم المفروضة على رسوم تجديد الإقامة لبعض المهن، وأكدت الوزارة أن الرسوم تتضمن الآتي:

بالنسبه للعاملين في الشركات الخاصة يطلب سداد قيمة 660 ريال سعودي.

أما المرافقين فتكون رسوم السداد 2000 ريال سعودي.

لكن العمالة المنزلية فتكون رسوم الإقامة 600 ريال سعودي.

الفئات المعفاة من رسوم تجديد الاقامة

قامت الجهات المسؤولة بالإعلان عن قائمة بها بعض الفئات المعفاة من سداد رسوم تجديد الإقامة المفروضة، وأكدت أن هذه الفئات تم تحديد إعفائها من دفع الرسوم الإقامة وتتضمن هذه الفئات الآتي:

الطلاب الحاصلين على منح دراسية في أي جامعة من جامعات المملكة.

الفتيات التي أعمارهم تقل عن 18 سنة.

الأفراد التابعين لمجلس التعاون الخليجي.

أبناء السعودية لكن من أب أجنبي.

زوجات السعوديين الغير سعوديات.

حيث يُطلب من المقيمين تحديد الإقامة، وتقديم المستندات والأوراق خلال الفترة المسموح بها بكل سهولة، ويجب أن يكون من هذه الأوراق نموذج طلب تجديد، جواز السفر ساري، صور شخصية، وثيقة تجديد الإقامة السابقة، وبطاقة الهوية سارية.

يبقى القرار الجديد بشأن رسوم تجديد الإقامة مثارًا للجدل، مع مطالبات بمراجعة تأثيره على المقيمين وأسرهم. وفي الوقت نفسه، يُنصح المغتربون بمتابعة التحديثات الرسمية لضمان التكيف مع القوانين الجديدة.