بعد أنباء انتقاله بجوار الأرجنتيني.. 3 وجهات محتملة لنيمار

تصاعدت التكهنات حول مستقبل النجم البرازيلي نيمار بعد الحديث عن إمكانية انتقاله لمزاملة الأسطورة الأرجنتيني في فريق جديد. وسط هذه الأنباء، برزت ثلاث وجهات محتملة قد تكون المحطة المقبلة لمسيرة نيمار الكروية، مما أثار تفاعلًا واسعًا بين عشاق كرة القدم.

كتب محمد سعد – ترددت أنباء قوية خلال الفترة الأخيرة التي أطلقها أحد الصحفيين العالميين بخصوص البرازيلي نيمار لاعب الهلال السعودي؛ وهي ما تضمنت الكشف عن نيته بخصوص الاستمرار أو البقاء عن الفريق الأزرق، والتي تمركزت حول رغبته في الانتقال إلى انتر ميامي من أجل مرافقة ليونيل ميسي.

في هذا الصدد جاءت أنباء تشير إلى أن نيمار بالفعل يرغب في الانتقال إلى الدوري الأمريكي بالفعل ولكن ليس إلى فريق انتر ميامي، بل إن النجم البرازيلي يفكر بين ثلاثة أندية؛ وأحدهم هو نادي شيكاغو فاير.

وبناءً على تلك الأنباء فإن هذا ما يعني أن مستقبل البرازيلي مع الهلال صار على المحكّ وبدأ العد التنازلي له بالفعل.

يبقى مستقبل نيمار محط اهتمام جماهير كرة القدم، مع ترقب الإعلان الرسمي عن وجهته المقبلة. فهل ستكون إحدى هذه الوجهات؟ الأيام القادمة ستكشف المزيد..