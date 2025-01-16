شركة بنده للتجزئة تعلن عن فتح باب التوظيف في السعودية: تعرف على الشروط وقدم الآن

أعلنت شركة بنده للتجزئة عن فتح باب التوظيف للباحثين عن فرص عمل في السعودية. تقدم الشركة مجموعة من الوظائف في مجالات مختلفة، مع توفير بيئة عمل مميزة وفرص للتطوير المهني. يشترط للتقديم استيفاء مجموعة من الشروط التي حددتها الشركة، مع إمكانية التقديم عبر المنصات الإلكترونية.

كتب محمد سعد – اعلنت شركة بنده للتجزئة، عن توفر عدد (7) فرص وظيفية شاغرة، لحملة مؤهلات البكالوريوس في عدة تخصصات، للعمل بمدينة جدة السعودية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

تفاصيل الوظائف:

مدير حسابات الدفع – Accounts Payable Manager: (جدة)

(جدة) مسؤول التحقيقات – Investigation Officer: (الدمام)

(الدمام) محاسب – Accountant: (بنغالور)

(بنغالور) مساعد مدير – المحاسبة – Assistant Manager – Accounting: (بنغالور)

(بنغالور) محاسب مُشارك – Associate Accountant: (بنغالور)

(بنغالور) برنامج تمهير بنده للتدريب – Panda Tamheer Training: (جدة)

(جدة) محاسب – Accountant: (جدة)

المؤهلات والخبرات:

تختلف المؤهلات و الخبرات المطلوبة باختلاف الوظيفة، و لكن بشكل عام تتضمن:

درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصص ذو الصلة.

خبرة عملية مُناسبة في المجال.

إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا و كتابة.

مهارات اتصال و تواصل قوية.

القدرة على العمل ضمن فريق و تحت الضغط.

نبذة عن شركة بنده:

شركة بنده هي شركة تجزئة رائدة في المملكة العربية السعودية ولديها أكثر من 100 متجر في جميع أنحاء المملكة. تقدم الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك المواد الغذائية والملابس والسلع المنزلية. تلتزم شركة بنده بتزويد عملائها بأفضل تجربة تسوق ممكنة.

لا تفوت فرصة الانضمام إلى فريق عمل شركة بنده للتجزئة، إحدى الشركات الرائدة في قطاع التجزئة بالسعودية. اطلع على الشروط وقدم طلبك الآن لتكون جزءًا من فريق يساهم في تقديم تجربة تسوق فريدة للعملاء.