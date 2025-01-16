تصريح صادم من تركي آل الشيخ حول انتقال صلاح للهلال وتجديد عقد رونالدو مع النصر

في تصريح أثار جدلًا واسعًا، أدلى تركي آل الشيخ بتعليق صادم حول الأنباء المتعلقة بانتقال النجم المصري محمد صلاح إلى الهلال، وتجديد عقد البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر. جاءت هذه التصريحات لتشعل حماس الجماهير وتزيد من الترقب بشأن مستقبل النجمين في الدوري السعودي.

كتب محمد سعد – نشرت مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقات الإعلامي الرياضي تركي العجمة، على الأنباء المنتشرة على الساحة الرياضية في الأيام الماضية بشأن انتقال صلاح إلى الهلال وتجديد النصر لعقد اللاعب كريستيانو رونالدو في الفترة المقبلة.

وتسببت تلك الأنباء في إثارة حالة واسعة من الجدل، ليرد العجمي عليها قائلًا “رسالة إلى جماهير الكرة السعودية، ألم تتعلموا في كل ميركاتو، أن حسابات المواقع التواصل الاجتماعي، تذهب بك إلى البئر وتعود بك ظمئان”.

وتابع “على جميع متابعي ومحبي الكرة، أن تأخذ أخبارها من مواقع رسمية، خصوصًا في فترة الانتقالات، هناك أخبار عن انتقال محمد صلاح إلى الهلال، وتجديد البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع النصر بعد حصوله على 5% من النادي، وهناك من يقول تاليسكا سينتقل إلى الأهلي، من الممكن أن تكون بعضها حقيقة، ولكن على الجماهير انتظار الرسمي، ولا تتعشم بتلك الأنباء”.

تصريحات تركي آل الشيخ تفتح الباب لمزيد من التكهنات حول مستقبل صلاح مع الهلال ورونالدو مع النصر، ما يجعل الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مصيرهما بالدوري السعودي.