وظائف شاغرة في هيئة المحتوى المحلي: فرص مميزة لهذه التخصصات

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في السعودية عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة لمجموعة من التخصصات. تهدف هذه الوظائف إلى استقطاب الكفاءات الوطنية لدعم جهود الهيئة في تعزيز المحتوى المحلي وتطوير المشتريات الحكومية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

كتب محمد سعد – عبر موقعها الإلكتروني، كشفت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عن حاجتها لشغل مجموعة من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين، حملة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات، للعمل ضمن مقر الهيئة الرئيسي في الرياض، وذلك تحت المسميات الوظيفية (أخصائي الحوكمة والمخاطر والامتثال المؤسسي، وأخصائي أول التخطيط والتدخل السريع).

وأكدت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات أن التقديم على تلك الوظائف متاح الآن، ولكن يستمر التقديم لفترة محدودة فقط حتى تاريخ 23 يناير المقبل،

إذا كنت تبحث عن فرصة عمل مميزة، تقدم الآن للوظائف الشاغرة في هيئة المحتوى المحلي وكن جزءًا من فريق يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.