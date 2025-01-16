كواليس رحيل ميشيل عن الهلال السعودي: شعور بالانكسار والعجز

كشفت تقارير رياضية عن كواليس رحيل النجم البرازيلي ميشيل عن صفوف نادي الهلال السعودي، في خطوة مفاجئة أثارت مشاعر متباينة بين جماهير النادي. وأشارت المصادر إلى أن اللاعب غادر وسط إحساس بالانكسار والعجز، مما يثير التساؤلات حول أسباب هذه الخطوة المفاجئة ومدى تأثيرها على مسيرته الكروية.

كتب محمد سعد – يظهر اللاعب البرازيلي “ميشيل ديلغادو” يتحدث حول كواليس رحيله عن صفوف نادي الهلال السعودي خلال الصيف الماضي، وتفاصيل لا أحد يعرف عنها شيء.

فقد أشار “ميشيل” في تصريحات متلفزة له إلى أنه تقدم بطلب رسمي لإدارة الهلال السعودي من أجل المغادرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وبالرغم من هذا طلبت إدارة الزعيم منه البقاء حتى نهاية مباراة كأس السوبر مع وعدة بالموافقة على رحيله بعد هذا.

وأوضح “ميشيل” شعوره، قائلًا: “تقدمت إلى نادي الهلال في الصيف وطلبت المغادرة لكن طلبوا مني اللعب في كأس السوبر ثم تتم الموافقة، هُنا شعرت بالانكسار لكنني أصريّت على اللعب و أصبحت بطلًا في النهاية”.

يبقى رحيل ميشيل عن الهلال السعودي موضوعًا حساسًا بين الجماهير، وسط آمال أن يجد اللاعب طريقه نحو النجاح في محطته القادمة.