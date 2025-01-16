محمد صلاح يُشعل الشارع السعودي: صفقة كبرى مع الهلال قبل المونديال

في تطور مفاجئ أشعل الشارع الرياضي السعودي، تداولت أنباء عن اقتراب النجم المصري محمد صلاح من الانضمام إلى صفوف الهلال السعودي قبل انطلاق كأس العالم للأندية. هذه الصفقة المحتملة قد تُحدث صاعقة في الوسط الرياضي، وتضع قميص “الزعيم” في واجهة المشهد العالمي.

كتب محمد سعد – يترقب جماهير الشارع السعودي الهلال حسم صفقة انتقال الدولي المصري “محمد صلاح” نجم ليفربول الإنجليزي خلال الفترة القادمة.

ولكن يظهر أن انتقال “صلاح” المترقب يمكن أن يترتب عليه رحيل أحد محترفي الهلال في مراكز الهجوم، وهذا الأمر يهدد مستقبل أكثر من نجم بين صفوف الزعيم، ومن بينهم (نيمار جونيور – مالكوم).

نشر الإعلامي الرياضي “عبد العزيز المريسل” عبر حسابه الخاص على منصة إكس صورة للبرازيلي “مالكوم” لاعب نادي الهلال مع بعض رسوم الإيموجي التعبيرية عن الذهول، وهذه التغريدة ضربت صاعقة بالشارع السعودي.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع تغريدة “المريسل”، وهذا بالتزامن مع اقتراب نادي الهلال من التعاقد مع الدولي المصري “محمد صلاح”.

تأتي توقعات الجماهير الهلالية بالتضحية بمحترف الزعيم البرازيلي “مالكوم” من أجل ضم “صلاح”، بالأخص أن الثنائي يلعبان في نفس المركز الجناح الأيمن.

وفي الوقت الحالي تستعد إدارة نادي الهلال من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية “مونديال” 2025 خلال شهر يونيو القادم.

مع تصاعد التكهنات حول انتقال محمد صلاح إلى الهلال، يبقى الشارع السعودي في حالة ترقب شديد للإعلان الرسمي الذي قد يغير خارطة كرة القدم الآسيوية والعالمية.