ماريوت الدولية تعلن عن 422 فرصة وظيفية بمختلف التخصصات: انضم لقطاع الضيافة والفنادق

أعلنت مجموعة فنادق ماريوت الدولية عن توفر 422 فرصة وظيفية في مختلف التخصصات، مما يتيح للراغبين في العمل فرصة الانضمام إلى أحد أكبر الأسماء في قطاع الضيافة. تُقدم ماريوت بيئة عمل عالمية وفرصًا للتطوير المهني، ما يجعلها الخيار المثالي للباحثين عن مسيرة مهنية ناجحة في عالم الفنادق.

كتب محمد سعد – هل تبحث عن فرصة عمل جديدة في قطاع الضيافة و الفنادق؟ تُعلن ماريوت الدولية، إحدى أكبر شركات الفنادق في العالم، عن توفر العديد من الوظائف الشاغرة في مُختلف التخصصات و المدن في المملكة العربية السعودية. انضم إلى فريق عمل مُتميز و انطلق بمسيرتك المهنية في عالم الضيافة.

الوظائف المُتاحة:

تُقدم ماريوت الدولية فرصًا وظيفية في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك:

الهندسة: مُشرف الهندسة (Supervisor-Engineering) في مكة المكرمة. مُهندس أول (Engineer I) في جدة.

الضيافة و خدمة العملاء: خبير تجربة الضيوف (Guest Experience Expert) في الرياض و مكة المكرمة. مُشرف تجربة الضيوف (Guest Experience Supervisor) في الرياض و جدة. مُوظف خدمات الضيوف الأول (Guest Services Associate I) في الرياض. مُضيف (Host/Hostess) في الرياض و الدرعية. نادل (Server) في جدة. طباخ أول (Cook I) في جدة.

إدارة المبيعات: مُنسق مبيعات (Sales Coordinator) في جدة.

إدارة الأغذية و المشروبات: مدير الأغذية و المشروبات (Mgr-Food & Beverage) في السعودية. مدير الأغذية و المشروبات الثاني (Mgr-Food & Beverage II-B) في الرياض.

إدارة الفنادق: مساعد مدير الأغذية و المشروبات (AsstDir-Food & Beverage) في السعودية. مدير مجموعة – الأغذية و المشروبات (Cluster Dir-Food & Beverage) في الرياض.

المالية و المحاسبة: مُحاسب رئيسي (Chief Accountant) في الرياض. مُراقب تكاليف (Controller-Cost) في الدمام.

الأمن و السلامة: مسؤول منع الخسائر (Officer-Loss Prevention) في مكة المكرمة و الخبر. مدير الأمن (Dir-Security) في السعودية.

أُخرى: وكيل حجوزات المجموعة (Cluster Reservations Agent) في الرياض. مُعالج مُساج (Massage Therapist) في جدة. سائق – ليموزين / سيارة فان (Driver-Limousine/Van) في الجبيل. مُشرف النظم (Supervisor-Systems) في الدمام. مُشرف تقنية المعلومات (IT Supervisor) في الدمام. مدير سكن الموظفين (Mgr-Employee Housing) في مكة المكرمة. مُشرف سكن الموظفين (Supervisor Employee Housing) في مكة المكرمة. مُهندس – فني (مطبخ) (Engineer-Technician (Kitchen)) في مكة المكرمة. مُهندس – فني (مطبخ و مغسلة) (Engineer-Technician (Kitchen & Laundry)) في مكة المكرمة. مسؤول التعلم و التطوير الإداري (Learning & Development Admin) في الرياض. مُشرف السمعي البصري (Supervisor-Audio Visual) في الرياض. أمين مخزن (Storekeeper) في السعودية. مدير التموين (Mgr-Stewarding) في السعودية. مدير اكتساب المواهب (Mgr-Talent Acquisition) في السعودية. مُنسق الموارد البشرية (Coord-Human Resources) في الرياض. مدير التدريب (Mgr-Training) في الدمام. مدير التدريب (Training Manager) في الدمام.



لا تفوت فرصة الانضمام إلى فريق عمل ماريوت الدولية، حيث تنتظرك بيئة مهنية مميزة وفرص تطوير استثنائية. اطلع على الشواغر المتاحة وقدّم طلبك الآن!