خبير طقس يحذر: السعودية تشهد درجات حرارة تصل للصفر قريبًا

أصدر خبير طقس سعودي تحذيرًا شديد اللهجة بشأن موجة برد قادمة ستجتاح مناطق عديدة في المملكة، حيث ستصل درجات الحرارة إلى الصفر المئوي في بعض المناطق. ودعا الخبير المواطنين والمقيمين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع هذا الانخفاض الكبير في درجات الحرارة.

كتب محمد سعد – تمر المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية بعدم استقرار في درجات الحرارة ما بين ارتفاع وانخفاض وثبوت، ولكن درجة الحرارة تميل دائما في هذه الفترة للبرودة الشديدة وقد تصاحبها أمطار غزيرة ظخفمز بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

حديث الخبير المناخي زياد الجهني

حذر “زياد الجهني” الخبير المناخي جميع المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة بضرورة تجهيز الدفايات والفراوي بسبب الموجة الباردة التي تنتظرها المملكة في الفترة الحالية والتي تبلغ ذروتها فجر الجمعة القادمة وفجر السبت.

وأضاف الجهني الذي يعتبر العضو المؤسس في جمعية الطقس والمناخ السعودية أن الموجة الباردة القادمة قوية وتتمركز في بعض المناطق منها منطقة تبوك والقصيم والجوف وحائل والحدود الشمالية وشمال منطقة المدينة.

تحذير للمقيمين في المناطق المذكورة

قام الجهني بالتنبيه على جميع الأهالي في المناطق التي سبق ذكرها بأخذ حذرهم خاصة أن الانخفاض سوف يبدأ من اليوم، وقد تصل درجة الحرارة من الليلة إلى 5 درجات مئوية فقط وتنخفض في الأيام المقبلة.

توقعات درجات الحرارة في بعض مناطق المملكة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية أن درجة الحرارة قد تصل في منطقة الرياض إلى أقل من 10 درجات، بينما في مكة المكرمة والسواحل الغربية قد تصل إلى 17 درجة.

وتصل في المرتفعات تصل إلى 12 درجة، بينما في منطقة المدينة المنورة قد تسجل 10 درجات مئوية فقط، ومن المتوقع أن تنخفض في الأيام المقبلة، وقد تمتد الموجة الباردة حتى منتصف الاسبوع القادم.

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ما هي ابرد مدينة في السعودية؟

تعتبر عرعر المتواجدة في شمال المملكة العربية السعودية وتبعد مسافة 900 كيلومتر عن العاصمة السعودية الرياض هي أكثر المناطق التي تتأثر بانخفاض درجة الحرارة في فصل الشتاء.

حيث تصل درجة الحرارة بها إلى الصفر المئوي، وفي بعض الأوقات أقل من الصفر وتتأثر دائما بموجات شديدة البرودة.

هل الرياض فيها شتاء؟

الطقس في شهر كانون الثاني في مدينة الرياض يكون بارد جدا، حيث يعتبر الشهر الأبرد في العام، حيث قد تصل درجة الحرارة في الليل إلى صفر درجة مئوية، ويكون المعدل الخاص بهطول الأمطار مرتفعا في هذه الفترة وقد تتساقط بعض الثلوج.

لماذا لا ينزل المطر في جدة؟

أكد خبراء الأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية أن السبب الرئيسى لعدم تساقط الأمطار بكثرة في مدينة جدة وبعض المناطق في مكة المكرمة يرجع إلى قلة المنخفضات الحركية على منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط التي تضم جدة ومكة وبعض المناطق الأخرى.

مع توقعات الطقس الباردة القادمة، يبقى الاستعداد المبكر والتزام التعليمات الوقائية أمرًا ضروريًا لضمان سلامة الجميع خلال هذه الفترة الحرجة.