جامعة العين بالإمارات تعلن عن فرص وظيفية شاغرة لجميع التخصصات

أعلنت جامعة العين في الإمارات عن فتح باب التقديم لعدد من الوظائف الشاغرة التي تشمل مختلف التخصصات. تأتي هذه الفرص ضمن خطط الجامعة لتعزيز كوادرها الأكاديمية والإدارية، مع إتاحة الفرصة للمؤهلين للانضمام إلى فريق عمل مميز.

تعتبر جامعة العين في دولة الإمارات واحدة من أرقى الجامعات التعليمية والبحثية في المنطقة، حيث تعمل الجامعة على تطوير بنية تحتية قوية وتقديم برامج تعليمية متميزة وفرص بحثية مثيرة للاهتمام، لذا فإن وظائف جامعة العين بالإمارات 2023 تمثل فرصة ذهبية للانضمام إلى مجتمع العلم والتعليم المتميز في الإمارات، وفي الفترة الحالية عن فتح أبوابها لضم فريق جديد للعمل لديها بإعلان خاص بها يشتمل على تفاصيل الوظائف، وأيضًا الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين ضتكبج بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وظائف جامعة العين بالإمارات

أحد المزايا الرئيسية للتوظيف في جامعة العين هو البيئة الأكاديمية الإحترافية والمحفزة، فهي توفر بيئة تعليمية وثقافية غنية، وتشجع الموظفين على تطوير أنفسهم وزيادة معرفتهم وخبراتهم، كما هناك وظائف جامعة العين بالإمارات 2023 عديدة للتدريب والتطوير المستمر، ما يساعدهم على الارتقاء بمستوى أداءهم وتحقيق التفوق الأكاديمي.

كتب محمد سعد – إضافة إلى ذلك تعتني جامعة العين بموظفيها من خلال توفير حزمة شاملة من المزايا والفوائد، تشمل هذه المزايا رواتب تنافسية وزيادات سنوية، ورعاية صحية شاملة للموظف وأسرته، وتأمين مستقر وقوائم تعيين وظيفية، بالإضافة إلى مكافآت مستندة إلى الأداء، حيث توفر الجامعة أيضًا فرصًا للتطوير المهني والترقية الوظيفية، مما يعزز الاستقرار والتقدم المهني للموظفين.

تفاصيل وظائف جامعة العين بالإمارات 2023

إن التوظيف في جامعة العين يعد فرصة استثنائية ولا يمكن تفويتها، فبالإضافة إلى البيئة الأكاديمية المتفوقة والمزايا المهنية والمادية الرائعة، فإن العمل في جامعة العين يتيح للموظفين فرصًا للتطور المهني والتقدم الشخصي في مجالاتهم المختصة، إن انضمامك إلى جامعة العين سيكون بمثابة خطوة نحو بناء مستقبل مهني ناجح ومشرق، وفيما يلي تفاصيل الوظائف المطلوب شغلها:

مطور نظام.

أستاذ / مساعد بالعلاقات العامة.

دكتوراه في الإحصاء التطبيقي.

دكتوراه بعلم الاجتماع التطبيقي.

دكتوراه في هندسة البرمجيات.

مشرف تطوير وظيفي.

مدرس حاصل على ماجستير هندسة الكمبيوتر.

ضابط توظيف طلاب (يجب أن يكون المتقدم إماراتي).

محاسب (يجب أن يكون المتقدم إماراتي).

مساعد إداري، عمادة شئون الطلاب.

خطوات التقديم على وظائف جامعة العين 2023

جامعة العين تبحث عن أفضل المرشحين ذوي المؤهلات العالية والخبرة المهنية الواسعة، لذا يجب أن يكون المتقدمون حاصلين على درجة عالية في التخصص المطلوب، بالإضافة إلى وجود خبرة سابقة ذات صلة، يفضل أن يكون للمتقدمين مهارات تواصل قوية وقدرة على العمل الجماعي والقدرة على التعامل مع العديد من الثقافات المختلفة، وفيما يلي طرق التقديم:

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الوظائف لا تقتصر فقط على الإماراتيين فقط بل يمكن للجنسيات الأخرى التقديم.

هل جامعة العين معترف بها في الامارات؟

يسعى موقع التعليم بشكل دائم للحصول على الاعتماد الدولي من أهم المؤسسات التعليمية المحلية والعالمية، وذلك بسبب أنه يعتبر موقعًا معتمدًا من قبل وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كم نسبه القبول في جامعه العين؟

تعتبر شهادة الثانوية العامة الصادرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة أو شهادة معادلة مصدقة من وزارة التربية والتعليم، شرطًا أساسيًا أن يكون المعدل لا يقل عن 85% في المسار المتقدم/العلمي، أو 80% في مسار النخبة.

ما شروط القبول في جامعة الامارات؟

الحصول على درجة لا تقل عن (800) في اختبار الإمارات القياسي (إمساتEmSAT) في مادتي الفيزياء والكيمياء، أو اجتياز اختبارات الكفاءة في مواد العلوم بنجاح، سواءً للمنهاج الأمريكي بحد أدنى درجة (3) في اختبار القبول المتقدم (AP)، أو للمنهاج البريطاني بحد أدنى درجة (C) في شهادة التعليم العام (GCE).

إذا كنت تسعى للعمل في بيئة تعليمية مبتكرة، فإن جامعة العين تقدم لك الفرصة المناسبة. بادر بالتقديم وكن جزءًا من فريق يساهم في تحقيق التميز الأكاديمي.