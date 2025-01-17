فيديو مثير للجدل: الاتحاد يوجه سخرية لاذعة للهلال

أثار فيديو انتشر مؤخرًا على منصات التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا بين جماهير كرة القدم السعودية، حيث ظهر محتوى يُفهم منه سخرية نادي الاتحاد من منافسه التقليدي الهلال. هذا التصرف أشعل النقاش بين محبي الفريقين وخلق حالة من الانقسام في الآراء.

كتب محمد سعد – أثار حساب نادي الاتحاد على إنستجرام جدلاً بعد نشر فيديو ساخر من نجم الهلال، محمد كنو، أثناء تنفيذه لركلة الترجيح في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

كما أن هذا الفيديو الساخر يظهر كنو وهو يفشل في تسجيل ركلة الترجيح،ورايكوفيتش حارس الاتحاد تصدى للكرة.

لذا تأهل الاتحاد لنصف نهائي كأس الملك بعد الفوز بركلات الترجيح،والجماهير تفاعلت مع الفيديو الساخر.

ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 36 نقطة،والفريق يستعد لمواجهة الفيحاء في الجولة الرابعة عشر، والنصر يلعب ضد الأخدود في الجولة نفسها.

في ظل التفاعل الكبير مع هذا الفيديو، تبقى الروح الرياضية بين الجماهير هي الأساس، مع ضرورة الابتعاد عن أي تصعيد قد يؤثر على متعة المنافسة الكروية.