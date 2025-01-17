غياب الحريجي يهدد أحلام الأهلي السعودي في الموسم الحالي

تلقى النادي الأهلي السعودي ضربة موجعة بغياب النجم الحريجي عن صفوف الفريق، ما أثار قلق الجماهير بشأن تأثير هذا الغياب على طموحات الفريق في المنافسات الحالية. يُعد الحريجي أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الأهلي لتحقيق النجاحات.

كتب محمد سعد – أعلن نادي أهلي جدة عن غياب الظهير الأيمن بسام الحريجي عن مواجهة الشباب في الجولة الرابعة عشر من دوري روشن السعودي، وذلك بسبب تمزق في العضلة التي تعرّض لها خلال المباراة السابقة.

ومن الجدير بالذكر أن المباراة المقررة ستقام على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، حيث يسعى الأهلي لتحسين أدائه وتحقيق الفوز بعد سلسلة نتائج متضاربة. الفريق يحتل حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة من 7 انتصارات وتعادلين مقابل 4 هزائم.

وبالإضافة إلى أن غياب الحريجي يؤثر على تشكيل الأهلي، خاصة أنه كان من أبرز اللاعبين في الفريق خلال الموسم الجاري، حيث شارك في 10 مباريات بجميع المسابقات. الجهاز الفني للفريق يعمل على تعزيز القوة البشرية وتحضير اللاعبين للمواجهة القادمة.

ويعد هذا الغياب تحديًا إضافيًا للفريق، الذي يسعى لتحقيق الأهداف في الدوري والمسابقات الأخرى. الأهلي يبحث عن الفوز لتحسين موقعه في الترتيب وتحقيق التأهل للمسابقة الآسيوية.

مع غياب الحريجي، يواجه الأهلي تحديات كبيرة في الحفاظ على مستواه التنافسي، مما يجعل استراتيجيات المدرب والمساندة الجماهيرية عوامل حاسمة لتعويض هذا النقص.