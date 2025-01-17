رونالدو يشترط: ماذا يطلب النجم البرتغالي من النصر؟

في مفاجأة جديدة، كشفت تقارير رياضية عن شرط خاص وضعه كريستيانو رونالدو على طاولة النصر السعودي، مما أثار تساؤلات واسعة بين جماهير النادي والمحللين الرياضيين. يبدو أن هذا الطلب يعكس تطلعات النجم البرتغالي لتعزيز مكانة الفريق محليًا ودوليًا.

كتب محمد سعد – كشفت مصادر إعلامية عن شرط النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للتجديد مع نادي النصر السعودي. وفقًا لصحفي جريدة ماركا الإسبانية، خوسيه فيليكس دياز، يريد رونالدو أن يكون في فريق كبير ويتطلع للفوز بالدوري السعودي.

ومن الجدير بالذكر أن رونالدو، الذي انضم للنصر في يناير 2023 بعد نهاية رحلته مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، يبحث عن تحقيق إنجازات كبيرة مع الفريق. شارك النجم البرتغالي بالموسم الجاري في 19 مباراة سجل خلالها 16 هدفًا وصنع 3.

في حين يعد هذا الشرط تحديًا للنصر، الذي يحتاج لتعزيز صفوفه لاستمرار رونالدو. الفريق يسعى لتحقيق الأهداف في الدوري والمسابقات الأخرى.

يبقى التساؤل قائمًا حول كيفية تعامل النصر مع شرط رونالدو، وهل سيكون هذا الطلب مفتاحًا لتحقيق إنجازات جديدة أم تحديًا إضافيًا للنادي؟