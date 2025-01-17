الهلال يخطف بنزيما من الاتحاد: صدمة تهز الوسط الرياضي

في مفاجأة غير متوقعة، أثارت تقارير رياضية جدلًا واسعًا بعد الحديث عن اقتراب نادي الهلال من التعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما، رغم ارتباطه مع الاتحاد. هذه الخطوة المحتملة أحدثت ضجة كبيرة بين جماهير الفريقين وأشعلت التنافس بين الناديين الكبيرين.

كتب محمد سعد – أثيرت إشاعات حول احتمال انتقال كريم بنزيما، مهاجم نادي الاتحاد، إلى نادي الهلال، قبل كأس العالم للأندية 2025. وفقًا للإعلامي وليد الفراج، تقدم الهلال بعرض للتعاقد مع بنزيما، استفادة من خبراته الفنية وتألقه الأخير في كأس خادم الحرمين الشريفين.

ومن الجدير بالذكر أن بنزيما الحاصل على البالون دور يعد واحدًا من أبرز لاعبي الاتحاد في الموسم الحالي. تألقه في كأس خادم الحرمين الشريفين أثار إعجاب الجماهير والمدربين على حد سواء.

ومن ناحية أخرى، يؤكد الإعلامي عبدالعزيز الزلال أن هناك فارقًا كبيرًا بين بنزيما والصربي ميتروفيتش، موضحًا أن الهلال لا يستطيع مخالصة رينان لودي، كيف سيستطيع التعاقد مع بنزيما.

في حين يعد هذا العرض تحديًا للاتحاد، الذي يبحث عن الاحتفاظ بنجمه البرتغالي. من المتوقع أن تكون المفاوضات صعبة، ولكن الهلال مصمم على تعزيز صفوفه قبل كأس العالم للأندية 2025.

إذا صحت هذه الأنباء، فإن انتقال بنزيما إلى الهلال سيمثل ضربة قوية لطموحات الاتحاد، مما يزيد من حدة التنافس بين العملاقين في الدوري السعودي.