علي هبه يهاجم جماهير الهلال: تصريحات نارية تثير الجدل

في تصريحات مثيرة للجدل، عبر علي هبه عن غضبه تجاه جماهير نادي الهلال، واصفًا إياهم بعبارات حادة أشعلت وسائل التواصل الاجتماعي. هذه التصريحات أثارت ردود أفعال متباينة بين مؤيد ومعارض، وأعادت فتح النقاش حول العلاقة بين اللاعبين والجماهير.

كتب محمد سعد – وجه الإعلامي الرياضي علي هبه انتقادًا حادًا لجماهير نادي الهلال بعد المباراة ضد الاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين. هبه أدان الانتقادات الموجهة للاعب علي البليهي، مؤكدًا أن البليهي دافع عن شعار النادي لسبع سنوات.

في حين تعرض البليهي لانتقادات شديدة بعد الأخطاء النارية التي قام بها في مباراة الاتحاد، والتي أدت إلى هدفين لصالح الفريق المنافس. ومع ذلك، يعتبر البليهي ركيزة أساسية في دفاع الهلال، وشارك في العديد من البطولات المحلية والقارية.

كما أن هبه قال في تغريدته: “شهد بالله أنكم جبناء.. تركتم سالم وكنو والحمدان ونيفيز وجميع الذين أضاعوا ركلات الجزاء، واتجهتم لمن دافع عن شعار ناديكم طوال 7 سنوات، علي البليهي..!” وأضاف: “لا غرابة في أوناس شعارهم إنكار معروف من أحسن لناديهم”.

وأما عن ردود الفعل على التغريدة فكانت متباينة بين جماهير الهلال، حيث أيد البعض كلام هبه معتبرين أن البليهي تعرض لظلم كبير، بينما اعتبر البعض الآخر أن الانتقادات الموجهة للاعب كانت بسبب تراجع مستواه في بعض المباريات الأخيرة.

ومن الجدير بالذكر أن هذا الجدل يأتي في وقت حساس لنادي الهلال، الذي يسعى لتعزيز صفوفه قبل كأس العالم للأندية 2025. يُذكر أن علي البليهي يعتبر من الركائز الأساسية في دفاع الهلال، وشارك في العديد من البطولات المحلية والقارية، وحقق مع الفريق العديد من الإنجازات.

تصريحات علي هبه تفتح الباب أمام تساؤلات حول تأثير الخلافات بين اللاعبين والجماهير على استقرار الأندية وأجواء المنافسات الرياضية في السعودية.