رئيس ولاعب الخلود: الفوز على الأهلي مجرد ثلاث نقاط في دوري روشن

علق رئيس نادي الخلود وأحد لاعبي الفريق على الفوز المثير الذي حققه فريقهم على الأهلي السعودي في دوري روشن، مشددين على أن هذا الانتصار لا يتعدى كونه مجرد ثلاث نقاط في مشوار الدوري. التصريحات عكست الروح الرياضية والتركيز على التحديات القادمة.

كتب محمد سعد – ظهر رئيس نادي الخلود السعودي السيد محمد الخليفة ليتحدث عن الانتصار على نادي الأهلي السعودي بهدف دون رد في الجولة الخامسة عشر من دوري روشن السعودي وقال الخليفة بعد المباراة: “إن الفريق حقق انتصاراً مهماً أمام الأهلي، مشيراً إلى أن الخلود فريق كبير وسيظل قادراً على منافسة الكبار، سنسعى للحفاظ على هذا النهج”.

وأضاف وقال إن الفريق لديه نية للتعاقد مع لاعبين أجانب واثنين محليين على سبيل الإعارة بهدف تعزيز المجموعة ودعمه فيما تبقى من الموسم الحالي.

كما علق اللاعب همام الهمامي عن هذا الفوز وقال: “هذا الانتصار يفتح لنا أبواب انتصارات كثيرة بإذن الله، وبشأن العودة لنادي الاتحاد السعودي قال:” لا أعلم، والله يكتب اللي فيه الخير”.

رغم فرحة الفوز على أحد عمالقة الدوري، يبقى الهدف الأساسي لنادي الخلود هو تحقيق أداء مستقر في بقية مشوار دوري روشن السعودي.